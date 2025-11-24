笑えるほど爆風すぎて速乾なハイパワードライヤー「ゴリラのひとふき」

ゴリラのひとふき

ドウシシャは11月19日に、爆風すぎるハイパワードライヤー「ゴリラのひとふき」（GRD-2501）を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。カラーは、グレー、ホワイト、シルバーの3色（シルバーはドン・キホーテ限定）。価格は1万6280円。「ゴリラのひとふき」は、「速乾」をもっとも重要視するユーザーのニーズに応えて、秒速約63.91ｍの「爆風」を実現したハイパワードライヤー。同社初となる美容家電として開発された。秒速約63.91ｍの最大風速は、直径32ｍｍの大きな羽を備えた高速モーターの採用によって実現しており、髪の水分を一気に吹き飛ばすような爆風で乾燥時間を大幅に短縮する。「その風、まさにゴリラ級！」にふさわしいパワーで、忙しい朝の支度時間や早く寝たい夜のお風呂上りでもすぐに乾かせる。風量は、強・中・弱の3段階から選択でき、熱風と冷風を自動で切り替えるオートリズムモードも備えている。なお、風量調整や熱風/温風の切り替えは、手元にて簡単に操作が可能となっている。本体側面のインジケーター部分には、温度と風量をゴリラの顔アイコンで表示するため、設定がひと目でわかり直感的に操作できる。温度は3段階での設定が可能で、温風がオレンジ、冷風が青に光るほか、オートリズムモードでは赤と青が交互に点灯する。風量はゴリラの数で表示され、風量が強なら3匹、中なら2匹、弱なら1匹となり、マイナスイオンの発生時には緑色のイオンランプが光る。吹き出し口には、マグネットで簡単に着脱できるノズルを採用している。さらに、吸込口のフィルターとフィルターカバーは取り外し可能で、簡単にお手入れできるほか、フィルター部分は水洗いも可能なため、ほこりなどを取り除いて清潔さを保てる。パッケージには、同ブランドのアイコンであるゴリラがドライヤーを持っているイラストと、「ゴリラのひとふき」の風量の強さを伝える「その風、まさにゴリラ級！」の文字が書かれている。また、パッケージ側面には実際にさまざまな長さのヘアスタイルをした女性社員が、実際に使って試した時短テスト結果とその感想を記載した。