おしんドローンスクール、「CP＋2026」に初出展！

おしんドリームの運営する「おしんドローンスクール」は、2月26日～3月1日の期間にパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で開催されるカメラや写真映像の展示会「CP＋2026」に初出展する。「CP＋2026」における「おしんドローンスクール」のブースは、来場するカメラ好き・映像好きの人々が、「まずは体験してみる」ところから始められる設計となっている。ドローンの楽しさ・可能性を、より身近に感じてもらう機会を提供する。同ブースでは、トイドローンの操縦体験が可能なほか、「DJI Neo 2 Fly Moreコンボ」が抽選で当たるプレゼント企画も開催される。さらに、来場者限定の特典・キャンペーンも予定している。なお、2月27日にはフォトグラファー／コンテンツクリエイターであり、「おしんドローンスクール」でドローンの国家資格を取得しているゆうさん（Yuu's adventures）、ドローンレースの元・日本代表であり、伊豆大島でFPVドローン撮影も行っている白石麻衣（しろまい）さんが来場し、フォトグラファー目線でのドローンや、ドローンを使った表現について語ってくれる。