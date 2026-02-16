新習慣を提案する「春のムズムズ対策セット」　レイコップ公式オンラインストアで販売

外と内からのダブルアプローチを提案する

レイコップは2月13日に、花粉症に対して従来の外出対策だけでなく、「室内対策（体の外）」と「体調管理（体の中）」の両面からアプローチする、新習慣を提案する「春のムズムズ対策セット」の販売を公式オンラインショップで開始した。2026年の花粉は、前年の猛暑と日照時間の長さの影響でスギの雄花の成長が促されたことによって、例年を上回る大量飛散が予想され、東日本～北日本では例年と比較して1.3～2.5倍の飛散量になるとされている。今回、販売が開始された「春のムズムズ対策セット」では、これからの花粉シーズンの本格化に向けて、外からの花粉対策に活躍するおすすめの家電製品と、デリケートな時期のコンディションを優しくサポートするサプリメントをセットにしており、「raycop」×「Dr.MiCHAEL」の外と内からのダブルアプローチを提案する。ラインアップは、コードレスUVふとんクリーナー「レイコップ RS5（RS5-100）」と「ドクターマイケル サプリメント リリーバー」をセットにした「春のムズムズ対策セット（RS5＋リリーバー）」（2万5920円）、「レイコップ ハンディクリーナー Mobi（モビー）」と「ドクターマイケル サプリメント リリーバーRMC-100」をセットにした「春のムズムズ対策セット（MOBI＋リリーバー）」（1万320円）の、2種類を用意している。「レイコップ RS5」は、UV＋たたき＋吸引による独自のクリーン設計で、ふとんに付着した花粉やハウスダストを除去する。また、UVLEDでウイルスなどを99.9％除菌する、ふとんケアにも対応している。「レイコップ ハンディクリーナー Mobi」は、420gの軽量さで使いたい時にすぐ使えるセカンドクリーナー。玄関などの床の落ちた花粉を逃すことなくキャッチ可能で、スタンド付きコードレスのためいつでも気軽に使える。「春のムズムズ対策セット」の販売開始にあわせて、生活の中にちょっとした行動をプラスすることで花粉対策になるポイントを解説する、コンテンツサイトを公開した。さらに花粉シーズンの本格化に向けて、2月16～28日の期間には、「花粉シーズン乗り越えよう！Xキャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、レイコップのX公式アカウント（@RaycopJP、@DrMiCHAEL_slow）をフォローして、キャンペーン応募用投稿をリポストすると、抽選で5名に「春のムズムズ対策セット（RS5＋リリーバー）」が当たる。