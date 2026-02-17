東京都、「Tokyo Tokyo ソーシャルファーム フォーラム」開催

「令和7年度 Tokyo Tokyo ソーシャルファーム フォーラム」には小池都知事も出席した

（写真は令和6年度表彰式で撮影したもの）

YouTubeでライブ配信・アーカイブ配信実施

東京都は2月13日に、新たに認証を受けたソーシャルファーム事業者を表彰するとともに、企業のソーシャルファーム創設への意欲を喚起することで、広く都民のソーシャルファームに対する理解の向上を図る普及イベント「令和7年度 Tokyo Tokyo ソーシャルファーム フォーラム」を、ハイアットリージェンシー東京（東京都新宿区）にて開催した。同フォーラムには小池百合子都知事も出席し、挨拶と記念品授与を行った。東京都認証ソーシャルファームは、自律的な経済活動のもと、障害者、1人親、ひきこもりを経験した人といった、就労に困難を抱える人が必要なサポートを受けて、他の従業員とともに働いて活躍する社会的企業で、東京都の認証を受けた事業所。東京都では、「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例」に基づいて、「事業からの収入を主たる財源として運営していること」「就労に困難を抱える人を相当数雇用していること」など指定の要件に適合する事業所を認証している。令和7年度（2025年度）は、ADX、We need、エヌケイグローバル、ゴービヨンドネクスト、ローランズ、accessibeauty、atelier木陰、日本パラリンビューティ協会、アンラパン、まつの、大東コーポレートサービス、WORLD ANIMAL TRADE、JTBデータサービス、betaspace、ホワイトビアード、REIWA、エフエーション、テイクアンドギヴ・ニーズの18社が新たに認証を受けた。「令和7年度 Tokyo Tokyo ソーシャルファーム フォーラム」の模様は、東京都ソーシャルファーム公式YouTubeチャンネルにて試聴できる。