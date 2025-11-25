寒い冬も清潔で快適！ タンスのゲンから「洗える羽毛布団」

コインランドリーで洗える羽毛布団の2025年モデルが登場

タンスのゲンは11月21日に、コインランドリーで洗える羽毛布団の2025年モデルとして、「ホワイトダックダウン 70％」「ホワイトダックダウン 90％」「ホワイトダックダウン 93％」「ホワイトグースダウン 93％」「ホワイトマザーグースダウン 95％」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。「コインランドリーで洗える羽毛布団」は、「アレルGプラス」コーティングを施すことによって、羽毛の親水性を大幅に高めて、コインランドリーでの洗濯を可能にした羽毛布団。「アレルGプラス」は、天然ミネラルから抽出された無害・安全成分を使用する、抗アレルゲン効果を持つ高機能性付加原料で、ハウスダストやダニ、花粉といったアレル物質を低減する効果とデオドラント効果、抗菌効果を備える。あわせて、「アレルGプラス」コーティングは洗濯を重ねても効果が持続する。また、抗菌防臭加工の認証であるSEKマークを取得した。さらに、科学技術振興会の快適睡眠研究所が発行する「CILギャランティーラベル」を採用しており、厳格な基準に基づいて羽毛の品質ランクを定めている。具体的には、グレードが高いほど高品質なダウンとされ、ダウンパワー（羽毛1g中の体積）の数値が大きく、より暖かくて軽い羽毛布団となる。「ホワイトダックダウン 70％」はCILレッドラベル認定の羽毛布団で、中材にホワイトダックダウンの羽毛を70％使用する。同社のラインアップの中ではもっとも手頃な価格で、はじめて羽毛布団を購入する人に適している。ダウンパワー300dp以上の高品質なダウンを使用し、熱を逃がさない立体キルト加工を施すことで、優れた保温性能とふっくらとしたふくらみで暖かさを保つ。カラーは、ベージュ、ブラウン、ピンク、グレーの4色。価格は、シングルが9999円、セミダブルが1万4999円、ダブルが1万6999円。「ホワイトダックダウン 90％」は、CILシルバーラベルの品質基準をクリアした、ホワイトダックダウンを90％中材に使用する羽毛布団。30マスの立体キルティング仕様によって、従来の20マスキルトと比較して身体へのフィット感を高め、暖かい熱を逃すことなく快適に休める。羽毛の膨らみを邪魔しない軽量のTTC生地に加えて、桃の皮のような細やかな起毛を付けたピーチスキン加工を施しているため、掛布団カバーをつけてもごわつきにくく滑らかな肌触りとなっている。カラーは、無地がベージュ、グレー、ペールライラック、ライトアクア、チャコールグレーの5色、柄付きがピンク、ブルー、ブルーグレーの3色。価格は、シングルが1万4999円、セミダブルが2万999円、ダブルが2万2999円、クイーンが2万9999円、キングが3万3999円。「ホワイトダックダウン 93％」は、5つ星のCILゴールドラベルを獲得した、ホワイトダックダウンを93％使用した羽毛布団。30マス立体キルト加工を施すことで、冷気が入りにくく暖かく快適に休める。カラーは、無地がベージュ、グレー、ペールライラック、ライトアクア、チャコールグレーの5色、柄付きがピンク、ブルー、ブルーグレーの3色。価格は、シングルが1万7777円、セミダブルが2万3999円、ダブルが2万5999円、クイーンが3万3999円、キングが3万7999円。「ホワイトグースダウン 93％」は、CILゴールドラベルに認定された、上質なホワイトグースダウンを93％使用した羽毛布団。グースを使用することによって、ダックと比較して羽毛特有のにおいが少なく、保温性に優れる。身体が触れる真ん中部分のキルトに羽毛を増量したほか、衿・足元部分にはさらに羽毛を増量したことで冷気の侵入を防ぎ、布団内部の暖かさを保てる。カラーは、無地がブラウン、ベージュ、グレーの3色、柄付きがピンクゴールド、ブルーの2色。価格は、シングルが3万7999円、セミダブルが4万9999円、ダブルが5万7999円。「ホワイトマザーグースダウン 95％」は、ポーランド産のホワイトマザーグースダウンを95％使用した、贅沢な羽毛布団。マザーグースは長期間にわたって育てられるので高品質な羽毛とされ、440dp以上の優れたダウンパワーを誇る。6つ星のCILブラックラベルが定める厳格な品質基準をクリアしており、表面には美しい光沢をもつ「超長綿60サテン」を採用し、高級感あふれる仕上がりとなっている。さらに、2層キルト加工を施すことによって羽毛の偏りを防ぎ、身体を優しく包み込むような暖かさを感じられる。カラーは、無地がベージュ、柄付きがピンク、ブルーの2色。価格は、シングルが6万9999円、セミダブルが8万7999円、ダブルが9万7999円、クイーンが11万8000円、キングが12万8000円。