突如発売「Steam Machine」にアクセス殺到 PCゲーを家庭用ゲーム機みたいに遊べるハードウェア

突如発売の「Steam Machine」

最大4K・60FPSで遊べる Steamとはもちろん相性バツグン

Steam Machine

フロントパネルが付属する2TBモデル

気分や周囲のインテリアに応じて変えられる

KOMODOは6月23日、Valve社の「Steam Machine」の国内販売を開始した。日本のほか、台湾、香港での同時発売となったためか、販売ページのKOMODO STATIONには一時、順番待ちが発生しアクセスができない状況が続いていた。Steam Machineは、人気PCゲームプラットフォーム「Steam」のPCゲーム体験を、家庭用ゲーム機のように手軽に楽しめるよう設計・開発されたゲーミングシステム。AMD製の特注セミカスタムデスクトップクラスCPUとGPUを組み合わせた本体は、AMD FidelityFX Super Resolutionにより、最大4K・60FPSのゲーム体験を実現。Steamアカウントにサインインするだけで、Steamライブラリにアクセスでき、中断したところからすぐにゲームを再開できる。2TBモデルには、交換可能な2種類のフロントパネルが付属。好みに合わせて本体をカスタマイズして楽しむことができる。サイズは152×162.4×156mmで、重さは2.6kg。CPUは、セミカスタムAMD Zen 4 6C／12T（最大4.8GHz）、GPUはセミカスタムAMD RDNA3 28CU（最大クロック2.45GHz）。RAMは16GB DDR5＋8GB GDDR6 VRAMで、OSにはSteamOS 3を採用する。インターフェースは、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0、USB-A 3.2 Gen 1ポート×2、USB-A 2.0ポート×2、USB-C 3.2 Gen 2ポートを設ける。価格は、ストレージ512GBモデルが18万9980円で、Steam Controllerとのセットが20万4980円。2TBモデルが24万9980円で、コントローラーとのセットが26万4980円。