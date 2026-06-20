「現代最後の忍者」が検証 微細な音も拾える Turtle Beach最高峰のワイヤレスゲーミングヘッドセット

ノイキャン・ハイレゾ・空間オーディオ 充実の機能性

Stealth Pro II Wireless Gaming Headset

バッテリーが2個付属し長時間のプレーでも安心

ボタンひとつでデバイスを切り替え

直感的なコントロールボタンを搭載

SB C＆Sは7月下旬から、Turtle Beachのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Stealth Pro II Wireless Gaming Headset」をTURTLE BEACH公式ストア、Amazon.co.jp、家電量販店で順次発売する。希望小売価格は5万4800円。予約受付中。新製品は、「Stealth Pro」の後継モデルでブランド最上位モデルのゲーミングヘッドセット。Hi-Res AUDIO WIRELESS認証やDolby Atmosによる空間オーディオに対応しており、臨場感ある音を楽しめる。「現代に残る最後の忍者」こと、伊賀流忍者博物館名誉館長の川上仁一氏によるユニークな検証も実施。忍者が発するわずかな音まで捉えることに成功しており、細かな足音や環境音を聞き取るのにも長けている。ドライバーには、独自の60mm Eclipse（エクリプス）デュアルドライバーを採用。AIノイズリダクションの単一指向性9mmフローティングマイクに加え、4つの内蔵マイクによる適応型アクティブノイズキャンセリング機能も搭載する。バッテリー駆動時間は40時間で、バッテリーパックが2個付属するため、長時間の使用も可能だ。2.4GHzワイヤレス接続とBluetoothの同時接続、最大4台のデバイスを切り替えられる「CrossPlay 2.0」に対応し、複数のプラットフォームをシームレスに切り替えることもできる。なお、バリエーションにはXboxモデル、PCモデルの2種類を用意。Xboxモデルのみブラックに加え、ホワイトの本体カラーを選択可能だ。