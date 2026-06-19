「Aladdin X」シリーズ最上位モデルを発表、育成できるAIパートナーの「ポッピィー」も搭載

Aladdin X3 Laser 4K

4K解像度対応・3色レーザー光源搭載の「Aladdin X」シリーズ最上位モデル

Aladdin Xの王 少偉氏

短焦点設計で壁近くからでも100インチの大画面を投影

リビングでの投写イメージ

シーンに合わせて調整でき、暮らしに寄り添うシーリングライト機能

「昼光色」や「常夜灯」など、

デフォルトのパターンも用意されている

スイカゲームでお馴染みの「ポッピィー」が専属のAIパートナーに

サングラスや浮き輪など多彩なアイテムで、ポッピィーが好みの姿に変身

「Aladdin Home Hub」の本体に乗るポッピィーの笑顔に癒される

プロジェクター市場で躍進するAladdin X

プロジェクター市場 メーカー別販売台数シェア

（2026年5月）

家庭用の照明一体型プロジェクター「Aladdin X」シリーズを展開するAladdin Xは、2026年6月12日に新製品「Aladdin X3 Laser 4K」を発表した。「Aladdin X3 Laser 4K」は、天井に設置するシーリングライトとプロジェクター、スピーカーを備えた照明一体型3in1プロジェクター。初めて3色レーザー光源を搭載し、4K解像度に対応した、Aladdin Xシリーズ最上位のモデルだ。6月12日より予約受付を開始しており、発売日は6月23日を予定している。価格は24万9800円。また、7月15日までは発売記念として7万円オフの17万9800円で販売する。また、すでにAladdin Xを利用しているユーザーには特別割引価格を適用するキャンペーンを実施。対象者は7月31日まで10万円オフの14万9800円で購入できる。6月12日に開催された発表会では、事業統括責任者の王 少偉氏が製品について説明。本製品の最大の特徴は4K・3色レーザーによる鮮明で色鮮やかな映像表現だが、王氏によると、本体の限られた空間に4Kレーザーを搭載することは技術的にとても難しかったという。この課題を解決したのが、日亜化学工業のQuaLas RGBシリーズ最新モデル NUMB42との出会い。色域の広さや発熱の少なさ、コンパクトなサイズを兼ね備えた同製品の採用によって、1600ANSIルーメンの明るさと、4Kの高精細な映像を実現することができたという。前モデルのAladdin X2 Plusと比較すると、明るさは77.8％アップし、解像度は4倍に向上している。「Aladdin X3 Laser 4K」と従来製品の映像を比較するデモでは、新製品の明るさと色の鮮明さが印象的だった。例えば、レッサーパンダの映像では毛並みの細かさや色の濃淡まで視認することができ、夜景では暗い部分がつぶれることなく、黒の階調を感じられた。「Aladdin X3 Laser 4K」は短焦点設計により、1.77mの距離で100インチの大画面投写が可能だ。これは一般的なプロジェクターに比べ、1mほど短く、壁からの距離が近い場所でも迫力のある大画面を楽しめる。また、最大32°のレンズシフト機能によって、投写する位置の細かな調整も可能だ。オーディオ面ではHarman Kardon製の8Wスピーカーを2基搭載。Dolby Audioデコードに対応しており、臨場感あふれるサウンドで映画やライブ、ゲームなどのコンテンツに没入できる。照明機能も従来製品より大幅に強化。最大5500ルーメンの高輝度シーリングライトを搭載し、最大14畳の空間を隅々まで均一に照らすことができる。1万段階の調光・調色機能で自在に空間の明るさや雰囲気を演出することが可能だ。また、ドイツの認証機関であるテュフズードによる「低眩光・フリッカーフリー」と「RG0（ブルーライト低減）」の認証を取得しており、目にやさしく快適な暮らしに寄り添う配慮がされている。同社独自のOS「Aladdin OS」も進化した。従来通り、NetflixやYouTubeなど主要な動画配信サービスはもちろん、同社の大人気パズルゲームである「スイカゲーム」や描いた絵が動き出す「マジカルスケッチ」、柱に印をつけるように家族の身長を記録できる「せいくらべ」など、ユニークな独自アプリやコンテンツを楽しめるほか、新たにAIパートナー「ポッピィー」を搭載。「ポッピィー」は黄色い雲のような見た目をした同社の公式キャラクター。「スイカゲーム」で果物を落としているキャラといえば、ピンとくる人も多いだろう。今回のアップデートにより、音声入力によるポッピィーとの会話が可能となり、リモコンに頼らない直感的な操作体験を実現した。また、公式アプリへのログインで獲得できるリワードによって着せ替えアイテムなどを入手し、自分だけのポッピィーへカスタマイズすることもできる。今後発売予定の別売りアクセサリー「Aladdin Home Hub」を使用すると、リモコン不要で音声での操作も可能になるという。機能性はもちろん「ポッピィー」をモチーフにした非常に可愛らしいデザインも魅力的だ。Aladdin Xは国内のプロジェクター市場で躍進中だ。家電量販店・ネットショップの実売データを集計する「BCNランキング」の26年5月のプロジェクター市場におけるメーカー別販売数量シェアで、同社は過去最高の15.3％を記録。これはエプソン、Ankerに次ぐポジションだ。25年5月のシェアはわずか2.1％であり、この1年間でシェアは飛躍的にアップしている。■文：筧 采斗（かけい さいと）