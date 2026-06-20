シャープ、アプリ連動の初のスマートウォッチとスマートリング

同社初のスマートウォッチ「からだメイト Watch」と

スマートリング「からだメイト Ring」

ウェアラブル分野に参入 「AQUOS」ブランドとは別に

シンプルなデザイン

（左からシルバー、ゴールド裏向き）

スマートウォッチ・リング共通の専用アプリ

「からだメイト」

「からだメイト Ring」のカラーは2色（写真はシルバー）。

リングサイズも幅広く用意する

シャープは、BluetoothでiPhone／Androidスマートフォンと連携して便利に使えるスマートウォッチ「からだメイト Watch MH-W01」とスマートリング「からだメイト Ring MH-R01」を7月9日に発売する。スマートウォッチ、スマートリングともに同社初。6月16日に開催した「スマートフォン『AQUOS R』・スマートウォッチ・スマートリング新製品発表会」では、円安、メモリー高騰など外部環境の変化を受け、「ライフスタイルを提供するブランド」を目標に掲げ、その一歩として、ウェアラブル分野に新規参入すると説明した。「からだメイト Watch」は、約1.32インチ OLEDディスプレーを採用した同社初のスマートウォッチで、生体データの解析に強みをもつHEALBE社の特許技術「FLOWテクノロジー」を活用して開発した。体内における水分の移動や糖の変化から摂取カロリーを自動で測定・記録でき、活動量などから消費カロリーも算出。日々のカロリー収支を簡単に把握できる。独自のUX「サーキットビュー」は、起床時には睡眠時間やその日の天気・予定、日中は歩数や心拍数・消費カロリー、就寝前には翌日の天気や予定など、自動で切り替えて表示するので、身に着けているだけで自然と行動改善を促す。カラーは、ゴールドとシルバーの2色。市販の20mm幅の腕時計用ベルトに対応しており、好みにあわせて変更できる。価格はオープンで、通販サイト「COCORO STORE」価格は5万9400円。一方、スマートリング「からだメイト Ring」はSOXAIのセンシング技術を活用し開発。指に装着することで各種バイタルデータを計測し、日々の健康管理をサポートする。連携するスマートフォン向けアプリはスマートウォッチと同じ「からだメイト」で、計測結果をスコアやグラフ化して分かりやすく表示。睡眠時間はもちろん、「浅い睡眠」「深い睡眠」「覚醒」など、睡眠時の状態も時系列にグラフで詳しく示す。「からだメイト」は無料で利用でき、月額600円の有料プランを契約すると、計測したデータをもとに、「食事」「睡眠」「運動」「体調」の四つの側面から管理栄養士監修のアドバイスも受けられる。カラーは、艶のあるゴールドとマットなシルバーの2色、リングサイズは4～13号（USサイズ）の10種類。価格はオープンで、「COCORO STORE」価格は4万1800円。リング外側には、耐久性に優れたチタニウム素材を採用。デュラテクトコーティングを施すとともに、高い防水性能も備えた。さらに、一回の充電で最大14日間連続駆動するので、就寝時なども安心して装着できる。