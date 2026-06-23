ASUS ROG 新色「Lava Red」採用のゲーミングキーボード「Falchion Ace 75 HE」

ソフトウェア不要 本体のトリガーやホイールで簡単な設定が可能

ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard

（Lava Red）

ROG HFX V2スイッチを採用

6層構造で振動や打鍵音を吸収

ASUS JAPANは6月26日、ゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」の新色「Lava Red」をAmazon.co.jp、ビックカメラ、ヨドバシカメラで発売する。想定価格は3万8180円。新製品は、0.01mm単位でアクチュエーションポイントの調整が可能なROG HFX V2スイッチを採用するコンパクト75％サイズのゲーミングキーボード。高精度かつ正確なキー入力を実現し、初期導入力32gfと程よい軽さが特徴だ。なお、市販の多くのメカニカル用キーキャップ（十字型）と互換性もあり、好みで交換も可能だ。本体は、PORON3層・シリコン3層の合計6層で振動や打鍵音をしっかり吸収。さらに、Xスタビライザーを内蔵し細かい揺れを防ぎ安定した入力が可能となっている。また、キーキャップの端と中央でも均一な入力が可能になるよう、ホロウスクエアステムデザインを採用する。サイズは320×145×35mmで、重さは870g。ボタン類には、ラピッドトリガー有効、無効を切り替えできるトリガー、ラピッドトリガーの感度を調整できるホイール、マルチファンクションボタンとタッチパネルを採用。メディア操作だけでなく、本来はソフトウェアが必要な項目も瞬時に設定可能だ。ポーリングレートは最大8000Hzを実現。このほか、USBケーブルなど必要なアクセサリーを保護し、安心して持ち運びができる専用保護キャリーケースが付属する。