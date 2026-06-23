「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展」開催！　AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」コラボブースも登場

世界の人気カブトムシ・クワガタとの

ふれあい体験を楽しめるイベントが開催

世界のレア昆虫が集結する夏休み限定イベント

会場内に設置される特設スペースのイメージ

ヘラクレスオオカブト

サタンオオカブト

オウゴンオニクワガタ

タランドゥスオオツヤクワガタ

コーカサスオオカブト

ラコダールツヤクワガタ

会場内には「バグハン！」とのコラボブースも展開

BACON（べーこん）は8月1～16日の10～17時に、「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」を、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」（東京都台東区）にて開催する。入場料は、大人（高校生以上）が1100円、子ども（3歳～中学生）が800円。同イベントでは、会場内に本物の木を使用した特設スペースを設置して、あたかも自然の中に入り込んだかのような空間で、子どもたちに大人気のカブトムシやノコギリクワガタをはじめ、虹色に輝き「世界一美しいクワガタ」とも呼ばれるニジイロクワガタ、迫力満点の外国産カブトムシ・コーカサスオオカブト、さらにオオクワガタやヘラクレスオオカブトといった、貴重な昆虫たちとのふれあい体験を楽しめる。さらに、今回の開催では新たにオウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタが登場する。2025年の開催で好評だったパリーフタマタクワガタやラコダールツヤクワガタに加えて、ギラファノコギリクワガタなど人気のレア種ともふれあえる。ふれあい体験には、初日からカブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、オオクワガタ、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタが登場する。また、8月8日からはカブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、オオクワガタ、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタ、ギラファノコギリクワガタ、サタンオオカブトとのふれあいを楽しめる。なお、ふれあい体験は混雑時には時間制となるが、各日の17時10分～18時には、1日1組限定で館内を貸し切って楽しめる特別プランとして、「プライベート貸切プラン」も実施する。カブトムシやクワガタとのふれあいを、家族や友人だけの空間でゆったりと堪能することが可能で、料金は2万円（縁日チケット付き）。同プランは、大人・子ども問わず最大10名まで利用できる。あわせて会場内では、子どもの「学びの体験格差」の解消を目指した、AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」（開発：ソニー・ミュージックエンタテインメント）とのコラボブースも展開される。同ブースでは、「バグハン！」の世界観を楽しめる展示とともに、その場で制作したオリジナル作品をアプリ内に取り込める塗り絵コーナーも設けられ、自分だけの昆虫をデジタル空間で楽しめる。なお、同イベント限定特典として、「バグハン！」アプリをダウンロードした来場者には、アプリ内で使用可能な限定昆虫の配布を予定している。