癒される！東京・浅草橋で「うさぎしんぼる展 2025」を開催

うさぎの写真＆グッズが集結する合同写真展＆物販展

「うさぎしんぼる展 2025」が東京・浅草橋にて開催

名古屋ギャラリーでの巡回展も決定

会場ではうさぎクリエイターたちの作品が多数登場

「百福堂」とのコラボによるミニ個展や、「限定もっちー」の抽選販売も

「VeryBerry」の新作グッズやパネルの限定販売も実施

羊毛制作ワークショップも開催

先着2000名に「VeryBerry」のイラストポストカードをプレゼントするほか、

写真のSNS投稿で「*mofu mofu usagi*」のステッカープレゼントも

BACON（べーこん）は9月19日～10月13日の期間、見ているだけで可愛いうさぎの写真＆グッズを集めた合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 2025」を、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」（東京都台東区）にて開催する。あわせて10月25日～11月16日には、名古屋ギャラリーでの巡回展も決定している。「うさぎしんぼる展」は、SNSで作品を公開するうさぎクリエイターたちが一堂に集結する「うさぎの祭典」で、9周年を迎える今回の「うさぎしんぼる展 2025」では、300点以上の作品を一挙に展示する。会場には、東京初登場となる「Musee des Reves Mimi」や「うさぎのちゅもん」をはじめ、「VeryBerry」や緻密に作り込まれた羊毛作品が話題の「*mofu mofu usagi*」が活動15周年を記念して、特設スペースにて限定新作絵本やコラボグッズの発表を予定している。あわせて、東京初登場となる刺繍グッズで人気の「ShijimiFactory」は新作デザインを限定販売するほか、1点1点丁寧に仕立てられたクッションでおなじみの「作り手ぽぴー」はハロウィンをモチーフにした新作ハットや、来年の干支である「馬」をイメージした特別ハーネスといった年明けを先取りするアイテムを展開する。また、うさぎのイラストグッズが話題の「ウサギノシモベ」をはじめとする、初参戦13組を含む全44組が個性あふれる作品で会場を盛り上げる。会場内の特設ブースには、「百福堂」とのコラボによるミニ個展を併設し、同展のために制作された多彩なデザインの「もっちー」作品に加えて、会場内で3000円以上を購入した人を対象にした、「限定もっちー」の抽選販売も予定している。さらに、人気イラストレーター「VeryBerry」とコラボレーションした特設ブースも登場し、同展のためだけに描き下ろされた特別イラストの展示に加えて、A4ポスター、アクリルキーホルダー、複製画といったグッズを多数販売する。そのほか、羊毛制作を気軽に体験できるワークショップも開催される。事前予約制だが、当日に空きがあれば予約なしでも参加可能。会場内はすべて撮影OKとなっており、撮影後にタグづけしてSNSに投稿すると、1日10組限定で「*mofu mofu usagi*」のステッカーがもらえる（なくなり次第終了）。また、先着2000名には「VeryBerry」のイラストポストカードをプレゼントする。「うさぎしんぼる展 2025」の開催時間は、平日が11～17時、土日祝が11～18時。「うさぎしんぼる展 2025 in 名古屋」は、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA（愛知県名古屋市）での開催で、開催時間は11～17時。「うさぎしんぼる展 2025」「うさぎしんぼる展 2025 in 名古屋」ともに、入場料は700円（3歳以下は無料）。