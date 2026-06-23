AirPodsケースはアクセサリーの時代へ、MagSafe対応の新モデル「Pulse Lite」

ESR Pulse Lite マグネットケース

最大900gのマグネットロック搭載で開かない安心設計

マグネットロック蓋を採用

置くだけのスマート充電

ストラップ付きで持ち歩きに便利

スマートデバイスアクセサリーブランドのESRから、AirPods Pro 3専用ケース「ESR Pulse Lite マグネットケース」が発売となった。ファッションアイテムとして持ち歩けるデザイン性と、日常使いに安心な機能性を両立した点が特徴だ。ESR Pulse Lite マグネットケースは、最大900gのマグネットロック蓋を採用。バッグの中で蓋が開いてAirPodsが飛び散るといったトラブルを防ぐため、しっかりと蓋を固定する設計になっている。通勤・通学から旅行まで、持ち歩く機会が多いユーザーにとって、誤開閉のストレスを軽減する。また、MagSafe対応設計を採用。約260g相当の磁力で充電器にしっかり吸着し、ズレによる充電ミスを防ぐ。ワイヤレス充電器に加え、モバイルバッテリーや充電スタンドとの組み合わせも可能。ケーブルの抜き差しから解放され、手軽に充電できる。さらに、ストラップが付属している点も実用性を高める要素。手首に掛けて身に着けて使うことも、バッグに取り付けて紛失を防ぐことも可能だ。必要なときにサッと取り出せる使い勝手は、イベントや旅行シーンでも活躍するだろう。カラーは、ブルー、パープル、グリーン、ブラックの4色。オフィスでも休日のカジュアルスタイルでも違和感なく馴染む、ミニマルなデザインに仕上げられている。ESRは今回の製品で、「ガジェット」ではなく「アクセサリー」として楽しむ新しいライフスタイルを提案する。