ケースじゃない iPhoneの魅力をさらに引き立てるバックプレート

iPhone用バックプレートにiPhone Air対応モデル登場

リアカメラや背面ガラスを保護 側面の操作感はそのまま

MYNUS iPhone Air

複雑な凹凸を覆うバックプレート

カメラを保護

ダイレクトなボタンの操作感はそのまま

厚みがあるのはカメラ部分のみ シンプルなデザイン

アンドデザインは6月17日、iPhone Airに対応したMagSafe対応バックプレート「MYNUS iPhone Air BACK」を発売した。公式サイトでは、すでに品切れの状態が続くほどの人気を見せている。MYNUSは、iPhone向けのMagSafe対応バックプレートなどを展開するブランド。今回はiPhone Air対応モデルとなる。新製品は、iPhone Airの薄さや軽さ、チタニウムボディの質感を損なうことなく、リアカメラや背面ガラスを保護。さらに、カメラを下にして置いた際のガタつきを解消できる。ミニマルなデザインを採用することで、手持ちのiPhoneの持つ魅力をさらに引き立てることができる。また、リアカメラによる複雑な凹凸を覆い、視覚的ノイズを抑えられる。ケースではないため、チタニウムボディを完全に隠すことはなく、チタンならではの質感とダイレクトなボタンの操作感も楽しめる。厚みがあるのは、カメラ部分のみ。本来の薄さや握り心地を損なうことなく、カメラ部分から背面へ滑らかにつながる曲面により、一体感のあるシンプルなデザインを実現している。なお、ネオジム磁石アレイと微細な吸盤構造を持つ吸着シートを採用し、MagSafe、ワイヤレス充電に対応する。吸着シートは繰り返し使用可能だ。カラーはラバーブラックとサンドホワイトの2色で、価格は6600円。なおMYNUSでは、ミニマルなバックプレートをiPhone 11～17それぞれで展開している。気になる人はサイトをのぞいてみよう。