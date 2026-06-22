「キン肉マンメダルコレクション」第7弾登場！

「キン肉マンメダルコレクション」VOL.7

「7人の悪魔超人編 後編」の予約受け付けが開始

第7弾「7人の悪魔超人編 後編」予約受付中

ザ・ミラクルズ（日蒙コンビ）のカラーメダル

バッファローマンとスプリングマンのディアボロスによる、

スプリングバズーカのカラーメダル

「技メダル」はさらに進化

ウルトラレアのカラーメダル

スーパーウルトラレアのカラーメダル

（プラチナメダル）

スーパーレアのゴールドメダル

レアのシルバーメダル

ウルトラレアメダルのトレジャーハントメダル

（シークレット）も封入

「ウォーズマン 3.0 みんな地獄であおうぜ」

プレゼントキャンペーン

「7人の悪魔超人編 後編」BOX購入でもらえる

「KIN（金）肉メダル エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン」

サイクロンジョーは6月19日に、マンガ「キン肉マン」をテーマに、美しい造形美と彩色にこだわり、気軽にコレクションできるホビーアイテム「キン肉マンメダルコレクション」のVOL.7として、「7人の悪魔超人編 後編」の予約受け付けを、サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店にて開始した。価格は、単品が880円、20個入りBOXが1万7600円。「キン肉マンメダルコレクション」は、マンガ「キン肉マン」から抜粋した原作画を、半立体のメダルに彩色を施す特許技術によって、美しい造形と彩色を実現したアイテム。今回、予約受け付けが開始された「7人の悪魔超人編 後編」では、モンゴルマンとスグルのザ・ミラクルズ（日蒙コンビ）が初収録される。あわせて、バッファローマン、スプリングマンのディアボロスも初収録となる。さらに、「技メダル」がより進化して、コミックの印象的なシーンを切り取った美しいメダルに仕上がっている。ウルトラレアとなるカラーメダルは全12種、スーパーウルトラレアのカラーメダル（プラチナメダル）は全6種が収録される。なお、スーパーウルトラレアメダルは1BOXにランダムで3個ずつ封入されるため、1BOXではすべてのメダルは揃えられない。スーパーレアのゴールドメダルは全12種、レアのシルバーメダルは全12種となる。今回の「7人の悪魔超人編 後編」にも、1カートン＝20×8BOX＝160個に1枚の割合で、ウルトラレアメダルであるトレジャーハントメダルが封入される。サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店では、「7人の悪魔超人編 後編」単品を含む、1会計あたり5500円以上の購入で、ピンクゴールドメダル「ウォーズマン 3.0」がもらえる「ウォーズマン 3.0 みんな地獄であおうぜ」プレゼントキャンペーンが開催されている。あわせて、サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店にて「7人の悪魔超人編 後編」のBOXを購入すると、「KIN（金）肉メダル エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン」（非売品）がもらえる。