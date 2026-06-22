「キン肉マンメダルコレクション」第7弾登場！
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2026/06/22 19:00
サイクロンジョーは6月19日に、マンガ「キン肉マン」をテーマに、美しい造形美と彩色にこだわり、気軽にコレクションできるホビーアイテム「キン肉マンメダルコレクション」のVOL.7として、「7人の悪魔超人編 後編」の予約受け付けを、サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店にて開始した。価格は、単品が880円、20個入りBOXが1万7600円。
今回、予約受け付けが開始された「7人の悪魔超人編 後編」では、モンゴルマンとスグルのザ・ミラクルズ（日蒙コンビ）が初収録される。
あわせて、バッファローマン、スプリングマンのディアボロスも初収録となる。
さらに、「技メダル」がより進化して、コミックの印象的なシーンを切り取った美しいメダルに仕上がっている。
ウルトラレアとなるカラーメダルは全12種、スーパーウルトラレアのカラーメダル（プラチナメダル）は全6種が収録される。なお、スーパーウルトラレアメダルは1BOXにランダムで3個ずつ封入されるため、1BOXではすべてのメダルは揃えられない。
スーパーレアのゴールドメダルは全12種、レアのシルバーメダルは全12種となる。
今回の「7人の悪魔超人編 後編」にも、1カートン＝20×8BOX＝160個に1枚の割合で、ウルトラレアメダルであるトレジャーハントメダルが封入される。
サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店では、「7人の悪魔超人編 後編」単品を含む、1会計あたり5500円以上の購入で、ピンクゴールドメダル「ウォーズマン 3.0」がもらえる「ウォーズマン 3.0 みんな地獄であおうぜ」プレゼントキャンペーンが開催されている。
あわせて、サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店にて「7人の悪魔超人編 後編」のBOXを購入すると、「KIN（金）肉メダル エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン」（非売品）がもらえる。
第7弾「7人の悪魔超人編 後編」予約受付中「キン肉マンメダルコレクション」は、マンガ「キン肉マン」から抜粋した原作画を、半立体のメダルに彩色を施す特許技術によって、美しい造形と彩色を実現したアイテム。
今回、予約受け付けが開始された「7人の悪魔超人編 後編」では、モンゴルマンとスグルのザ・ミラクルズ（日蒙コンビ）が初収録される。
あわせて、バッファローマン、スプリングマンのディアボロスも初収録となる。
さらに、「技メダル」がより進化して、コミックの印象的なシーンを切り取った美しいメダルに仕上がっている。
ウルトラレアとなるカラーメダルは全12種、スーパーウルトラレアのカラーメダル（プラチナメダル）は全6種が収録される。なお、スーパーウルトラレアメダルは1BOXにランダムで3個ずつ封入されるため、1BOXではすべてのメダルは揃えられない。
スーパーレアのゴールドメダルは全12種、レアのシルバーメダルは全12種となる。
今回の「7人の悪魔超人編 後編」にも、1カートン＝20×8BOX＝160個に1枚の割合で、ウルトラレアメダルであるトレジャーハントメダルが封入される。
サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店では、「7人の悪魔超人編 後編」単品を含む、1会計あたり5500円以上の購入で、ピンクゴールドメダル「ウォーズマン 3.0」がもらえる「ウォーズマン 3.0 みんな地獄であおうぜ」プレゼントキャンペーンが開催されている。
あわせて、サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店にて「7人の悪魔超人編 後編」のBOXを購入すると、「KIN（金）肉メダル エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン」（非売品）がもらえる。