「キン肉マンメダルコレクション」第7弾登場！

新製品

2026/06/22 19:00

　サイクロンジョーは6月19日に、マンガ「キン肉マン」をテーマに、美しい造形美と彩色にこだわり、気軽にコレクションできるホビーアイテム「キン肉マンメダルコレクション」のVOL.7として、「7人の悪魔超人編 後編」の予約受け付けを、サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店にて開始した。価格は、単品が880円、20個入りBOXが1万7600円。

「キン肉マンメダルコレクション」VOL.7
「7人の悪魔超人編 後編」の予約受け付けが開始

第7弾「7人の悪魔超人編 後編」予約受付中

　「キン肉マンメダルコレクション」は、マンガ「キン肉マン」から抜粋した原作画を、半立体のメダルに彩色を施す特許技術によって、美しい造形と彩色を実現したアイテム。

　今回、予約受け付けが開始された「7人の悪魔超人編 後編」では、モンゴルマンとスグルのザ・ミラクルズ（日蒙コンビ）が初収録される。
 
ザ・ミラクルズ（日蒙コンビ）のカラーメダル

　あわせて、バッファローマン、スプリングマンのディアボロスも初収録となる。
 
バッファローマンとスプリングマンのディアボロスによる、
スプリングバズーカのカラーメダル

　さらに、「技メダル」がより進化して、コミックの印象的なシーンを切り取った美しいメダルに仕上がっている。
 
「技メダル」はさらに進化

　ウルトラレアとなるカラーメダルは全12種、スーパーウルトラレアのカラーメダル（プラチナメダル）は全6種が収録される。なお、スーパーウルトラレアメダルは1BOXにランダムで3個ずつ封入されるため、1BOXではすべてのメダルは揃えられない。
 
ウルトラレアのカラーメダル
 
スーパーウルトラレアのカラーメダル
（プラチナメダル）

　スーパーレアのゴールドメダルは全12種、レアのシルバーメダルは全12種となる。
 
スーパーレアのゴールドメダル
 
レアのシルバーメダル

　今回の「7人の悪魔超人編 後編」にも、1カートン＝20×8BOX＝160個に1枚の割合で、ウルトラレアメダルであるトレジャーハントメダルが封入される。
 
ウルトラレアメダルのトレジャーハントメダル
（シークレット）も封入

　サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店では、「7人の悪魔超人編 後編」単品を含む、1会計あたり5500円以上の購入で、ピンクゴールドメダル「ウォーズマン 3.0」がもらえる「ウォーズマン 3.0 みんな地獄であおうぜ」プレゼントキャンペーンが開催されている。
 
「ウォーズマン 3.0 みんな地獄であおうぜ」
プレゼントキャンペーン

　あわせて、サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店にて「7人の悪魔超人編 後編」のBOXを購入すると、「KIN（金）肉メダル エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン」（非売品）がもらえる。
 
「7人の悪魔超人編 後編」BOX購入でもらえる
「KIN（金）肉メダル エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン」

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