コレクションを「飾って楽しむ」天然木製360度回転ディスプレイタワー

TCG-STA05

PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる

PSAスラブやマグネットローダーのほか、

保護ケース、保護カバーを装着した状態での展示が可能

各段に木製トレイを用意

スチール製ボールベアリング内蔵の木製台座で、

コレクションをあらゆる角度から鑑賞できる

チャコールブラック仕上げの天然木製で

重厚感と圧倒的な存在感を実現

昌騰は6月15日に、トレーディングカードサプライ品ブランド「ホゴダス」から、天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて開始した。価格は7480円。「TCG-STA05」は、トレーディングカードを専門機関が鑑定・封入した透明ケースであるPSAスラブや、カードを挟んで保護するマグネット式ホルダーであるマグネットローダーを、3段・360度展示できる回転ディスプレイタワー。収納可能枚数は約100枚。それぞれの段に、十字仕切りを備えた木製トレイを備えている。1・2段目は上段のトレイが天井となり、最上段はオープン構造で上から出し入れしやすい。本体底面には、スチール製ボールベアリングを内蔵した木製台座を備えており、軽い力でタワー全体が360度スムーズに回転するので、コレクションをあらゆる角度から鑑賞できる。本体は、チャコールブラック調に仕上げた天然木製で、木目の質感を活かしつつ落ち着いたダークトーンとなっている。ゲームルームやデスク周りのインテリアに自然に溶け込みつつ、プラスチック製にはない重厚感と圧倒的な存在感を放つ。