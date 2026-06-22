「うつわ検定」×高島屋大阪店フォトコンテスト受賞作品発表

コンテスト一次審査通過作品は、

「暮らしのときめき新発見Good Things Good Life Fair

withうつわ検定」会場に展示された

Instagramで作品を募集

「うつわのある暮らしフォトコンテスト」

グランプリ「うつわ検定賞」を受賞した、

今泉美希さんによる作品

大阪高島屋賞・受賞作品

日本ヴォーグ社賞・受賞作品

MOTHER賞・受賞作品

ワイ・ヨット賞・受賞作品

オーディエンス賞・受賞作品

「花とお気に入りの花器フォトコンテスト」

グランプリ「うつわ検定賞」を受賞した、

原久美子さんの作品

大阪高島屋賞・受賞作品

日本ヴォーグ社賞・受賞作品

日本カラーコーディネーター協会賞・受賞作品

MOTHER賞・受賞作品

オーディエンス賞・受賞作品

空間スタイリング社は6月18日に、「うつわ検定」がイベント「暮らしのときめき新発見Good Things Good Life Fair withうつわ検定」にて開催した、Instagramフォトコンテストの受賞作品を発表した。同イベントは、高島屋大阪店（大阪府大阪市）で5月13～26日の期間に行われた。同コンテストでは、「うつわのある暮らしフォトコンテスト」「花とお気に入りの花器フォトコンテスト」の2部門で作品を募集した。うつわや花だけではなく、その人が大切にしている時間や空気感、日々の過ごし方までもが表現されており、「うつわのある暮らし」が生み出す豊かさや可能性を、改めて感じさせる作品が数多く寄せられたという。一次審査を通過した全31作品は、「暮らしのときめき新発見Good Things Good Life Fair withうつわ検定」の会場に展示された。同コンテストには、暮らし・クラフト・色彩・テーブルウェア・ライフスタイル分野の第一線で活躍する企業・団体が審査協力として参加しており、単なる作品審査に留まらない「これからの豊かな暮らし」をテーマに、各企業・団体それぞれの視点や価値観を反映した選考が行われた、多角的で深みのある審査が実現した。審査協力企業・団体は、大阪高島屋、日本ヴォーグ社、日本カラーコーディネーター協会、MOTHER、ワイ・ヨット。さらに、会場来場者による投票で選出される「オーディエンス賞」、「うつわ検定」が選出するグランプリ「うつわ検定賞」が設けられた。「うつわのある暮らしフォトコンテスト」では、グランプリである「うつわ検定賞」を、今泉美希さんの作品が受賞している。大阪高島屋賞は、table623さんの作品が受賞した。日本ヴォーグ社賞は、石井杏奈さんの作品が受賞している。MOTHER賞は、nagipotatoさんの作品が受賞した。ワイ・ヨット賞は、erisan8808さんの作品が受賞している。オーディエンス賞は、candy_sarryさんの作品が受賞した。「花とお気に入りの花器フォトコンテスト」では、グランプリである「うつわ検定賞」を、原久美子さんの作品が受賞している。大阪高島屋賞は、はやしまゆみさんの作品が受賞した。日本ヴォーグ社賞は、山崎千春さんの作品が受賞している。日本カラーコーディネーター協会賞は、ちょび姫さんの作品が受賞した。MOTHER賞は、みーもぐさんの作品が受賞している。オーディエンス賞は、花結（はなゆい）さんの作品が受賞した。