横浜駅周辺が鉄道テーマパークに！ 「横浜えきまつり」開催中

「鉄道の日」を記念した「横浜えきまつり」が10月14日まで開催中

鉄道ファンから一般の来街者まで楽しめる

デジタルスタンプラリーのイメージ

「横浜えきまつり賞」の賞品である

「JR東日本 E5系新幹線はやぶさ オリジナル電車ケーキ」

抽選1回ごとに必ずもらえる鉄道キャラクターのオリジナル壁紙

横濱ハーバー／横濱スフレDORA

まい泉／横浜えきまつり ポケットサンド

SL機関車の完成イメージ

SL機関車を完成させるともらえるSDGs認定書のイメージ

横浜えきまつり実行委員会は10月1～14日の期間、日本で最初の鉄道が開業した「鉄道の日」を記念した「横浜えきまつり」を開催している。今年で13回目を迎える横浜えきまつりでは、駅周辺を回遊するデジタルスタンプラリーをはじめ、鉄道や地元横浜にちなんだイベント、限定グルメといった、多彩な企画を用意しており、鉄道ファンから一般の来街者まで幅広く楽しめる。デジタルスタンプラリーでは、3会場でスタンプを取得するごとに1回抽選が可能で、全13会場のスタンプを取得すればさらにもう1回抽選にチャレンジできる（1日当たり最大5回まで抽選が可能）。賞品は、1等（100人）が3000円分のクーポン券、2等（1000人）が500円分のクーポン券で、ホテルの食事券などが当たる「横浜お楽しみ賞」（6人）、「JR東日本 E5系新幹線はやぶさ オリジナル電車ケーキ」が当たる「横浜えきまつり賞」（10人）も用意する。なお、抽選1回ごとに、鉄道キャラクターのオリジナル壁紙が必ずもらえる。賞品の引き換えは、横浜駅構内の東急東横線・みなとみらい線 地下2階 南北連絡通路に設けられた、特設コーナーで受け付ける。引換時間は各日の11時～19時30分。あわせて、そごう横浜店では同イベント限定商品として、「横濱ハーバー/横濱スフレDORA」（1個270円）を地下2階・洋菓子売場の横濱ハーバーで、「まい泉／横浜えきまつり ポケットサンド」（1個497円）を10月7日から地下2階・惣菜売場のまい泉で、それぞれ数量限定で販売する。10月4日・5日の10時～17時には、鉄道の日記念イベントとして「YOKOHAMAトレインフェスティバル 2025～おでかけしよう 関東の鉄道～」も開催される。入場は無料。第1会場となる新都市プラザ（そごう横浜店・地下2階）では、「第10回『鉄道の日』記念フォトコンテスト優秀作品展」とステージアトラクションが10時～17時に開催されるほか、「関東の鉄道情報」コーナーや「関東の鉄道自慢」コーナーが設置される。また10月4日のみ、オープニングセレモニーにおける駅長との記念撮影と、アンケートラリー参加者へのオリジナルグッズのプレゼント（先着2000人）を実施する。第2会場となるそごう横浜2階・鐘の広場では、関東の鉄道各社が集結する「鉄道の日」記念物品販売会、鉄道グッズ、沿線の特産品の販売が、各日9時30分～16時に行われる。なお、10月4日のみ「風の広場」でも実施する。さらに10月11日10時30分～16時には、横浜駅西口・東口に設置されたラリーポイントにおいて、パーツを受け取って組み立てつつ完成を目指す「合体SL パーツラリー」が開催される。受け付け・スタート会場が横浜駅西口のNiigoひろば（横浜ビブレ、スィーユーヨコハマ横）、ゴール・最終組立会場が東口の横浜新都市ビル（そごう横浜店）9階・シビルプラザで、全てのパーツを合体させることによって、SL機関車が完成する。ラリーポイント（パーツの配布場所）は、横浜駅西口がNiigoひろば、横浜駅みなみ西口（相鉄1階改札前歩道）、相鉄岩崎学園ビル前、東口が横浜ベイクォーター3階・ゲート広場（雨天時は3階・ベイストリート）、スカイビル9階・連絡通路1、横浜新都市ビル（そごう横浜店）9階・シビルプラザ。SL機関車のパーツは資源を再利用して作られており、完成後にはSDGs認定書がもらえる。