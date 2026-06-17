「minanoba川口」9月オープン　スーパー・家電量販店・飲食店・クリニックなど10店舗の出店が決定！

「minanoba川口」外観イメージ

相模原に続く、minanobaシリーズ2号物件

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「minanoba」のロゴ

東京建物は、埼玉県川口市に地域密着型商業施設「minanoba川口」を開業する。グランドオープンは9月17日（予定）。出店するテナント10店舗も決定し、うち9店舗を公表した。2025年3月に開業した「minanoba相模原」に続く「minanoba」シリーズの第2号物件となる「minanoba川口」は、スーパーマーケットをはじめ、生活必需品の買い物に欠かせない物販店舗（家電量販店・100円ショップ「Seria」）や飲食店舗、クリニックなどをコンパクトに集積し、地域に愛される商業施設を目指す。運営は東京建物グループのプライムプレイス、管理は同グループの西新サービス。なお、スーパー「生鮮市場TOP！」のみ9月7日に先行オープンする。家電量販店「コジマ×ビックカメラ 川口店（仮称）」や飲食店「サーティワンアイスクリーム」「一風堂」、ハンバーガーショップ（後日公表）などは9月17日にオープン予定。所在地は埼玉県川口市柳崎一丁目22番4号。アクセスはJR武蔵野線「東浦和」駅から徒歩約20分、国際興業バス「北園住宅」バス停から徒歩約3分。建設地周辺は戸建て住宅や集合住宅が広がる住宅地であり、徒歩や自転車による日常的な買い物や飲食に対するニーズは高い。また、県道「第二産業道路」に面しており、自動車でのアクセスにも優れている。駐車台数は209台（平面25台・屋上184台）、駐輪台数は157台。「minanoba」のネーミングは、地域の人々が「みんなで共有できる場」＝「皆の場」を意味しており、街で暮らす人々の生活に溶け込み、なくてはならない施設として愛され、街に寄り添い、街と共に育つ施設となってほしいという願いを込めている。