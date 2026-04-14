2026年秋、浦和駅西口にビックカメラのオープンが決定！

販売戦略

2026/04/14 19:00

　ビックカメラは、「浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業」の一部として進められている、6月末竣工予定の複合施設「浦和カルエ（Urawa CulE）」（埼玉県さいたま市）に出店すると発表した。

「浦和カルエ」外観イメージ

再開発超高層複合ビルの商業エリアに出店

　店舗名称は「ビックカメラ浦和店（仮称）」で、オープン時期は今秋の予定。再開発で誕生する浦和カルエの地下1階・1階・2階の3フロアに出店する。面積は約7245平方メートル。所在地は埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目10番1号。
 
複合施設「浦和カルエ」公式サイト

　浦和カルエは、さいたま市の行政・商業・文教機能が集積する中核駅である浦和駅西口の正面に位置し、商業・文化（さいたま市民会館うらわ／Urawa U Hall）・居住（全525戸のタワーマンション「URAWA THE TOWER」）の機能を備えた複合施設。駅前広場や都市計画道路を含む再開発事業エリアの街区全体の名称も「浦和カルエ」であり、和の文化を継承し、新たな文化を発信する場として、「culture（文化）」「education（教育）」を掛け合わせてネーミングした。
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