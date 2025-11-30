コスパが高い街1位は「新宿」! 首都圏20・30代単身者の「住みたい街ランキング2025」

調査対象

住みたい街で「目黒」が初のトップ10入り

今、住みたい街

首都圏で「ガーラマンションシリーズ」を展開しているFJネクストホールディングスは、首都圏でひとり暮らしをする未婚20・30代1600人を対象に、「今、住みたい街」、「コスパが高いと思う街」についてアンケートを実施した。未婚の単身生活者が選ぶ「今、住みたい街」を駅名で聞いたところ、「吉祥寺」が調査開始の2018年以来8年連続で1位となった。僅差の2位は「横浜」で、今回で5度目の2位となる。3位「新宿」は昨年と同位で、8年連続トップ3入り。4位「渋谷」も昨年と同位で、5位「池袋」は昨年から一つ順位を上げた。一方、「恵比寿」は5位から7位とランクダウンした。トップ10を見ると、昨年よりも上昇して目立ったのは「大宮」（10位から6位）と「目黒」（13位から10位）。とくに「目黒」は、これまで11位（2023年）が最高位だったが、今回初のトップ10入りを果たした。それ以下では、「赤羽」（33位から15位）、「浦和」（36位から15位）が昨年から大幅に上昇しトップ20入りとなった。一方、「武蔵小杉」は6位から13位、「下北沢」は9位から18位にランクダウンした。単身生活者が「コスパ（コストパフォーマンス：費用対効果）が高いと思う街」は、「新宿」が圧倒的1位となった。2位は「渋谷」で、「住みたい街」で12位の「北千住」が3位にランクインした。トップ10を見ると、7位に「蒲田」（住みたい街：34位）、10位に「川崎」（住みたい街：27位）がトップ10入りしている一方で、「住みたい街」で1位だった「吉祥寺」は10位にとどまった。それ以下では、「立川」、「八王子」、「船橋」、「葛西」がランクインするなど、「住みたい街」とは一味違った結果となった。