Wi-Fiルーター放置は危険！今すぐ見直すべきスマートホーム防犯

知識ゼロからできる要塞化！

今すぐやるべき設定

知識ゼロからできる要塞化！ 今すぐやるべき設定

基本的なセキュリティー設定を見直すだけで、

不正アクセスのリスクを大幅に低減

デフォルトパスワードの変更とファームウェア更新の自動化

管理パスワードの変更と

ファームウェア更新で

ルーターを最新状態に保つ

ゲストポートとDNS設定の活用

ゲストネットワーク機能を活用し、

IoT家電とメイン端末を安全に分離する

「サポート切れ」は危険信号、ルーター買い替えのサイン

古いルーターの継続利用に伴う

サイバーセキュリティー上のリスク

サポート終了ルーターを使い続けるリスク



サポートが終了した

家庭用ルーターは

サイバー攻撃の格好の標的となる

セキュリティー規格「WPA3」搭載モデルに投資すべき理由

強固な暗号化規格

「WPA3」対応ルーターで

通信の盗聴や不正侵入をブロック

常に最新で強固に保つことがホームネットワーク防犯の基本

REV

フリーライター・ディレクター。Webメディアを中心にライター歴15年の経験を持つ。IT、ガジェット、通信（スマホ料金プランや光回線）、ポータブルオーディオなどの分野を得意とし、専門的な内容を分かりやすく解説する記事を多数執筆している。

IoT家電や見守りカメラなど、家中にスマートデバイスが増加する昨今、生活の利便性は飛躍的に向上している。一方、そのネットワークの根幹を支える「Wi-Fiルーターの脆弱性」は見落とされがちである。いくら高度な防犯カメラを設置していても、ネットワークの入り口であるルーター自体のセキュリティー設定が甘ければ元も子もない。脆弱性を突かれることで第三者の侵入を許し、私生活の映像やプライバシー情報が流出するというリスクにさらされる。スマートホームの安全を根本から確保するためには、デバイスそのものだけでなく、ゲートウェイとなるルーターの自衛と「サイバー防犯」の意識が欠かせない。ネットワークの入り口を強固にするために、ルーター購入時や設置直後に見直すべき重要な設定項目が存在する。特別なIT知識がなくても、以下の設定を施すだけでホームネットワークの防犯レベルは格段に引き上げられる。ルーターの管理画面にログインするための管理者パスワードが、工場出荷時の「admin」や「password」のまま放置されているケースは非常に危険である。悪意ある第三者による不正ログインや設定の改ざんを防ぐため、まずは推測されにくい複雑なパスワードへの変更が必須である。また、ルーターの制御プログラムである「ファームウェア」を常に最新に保つことも不可欠だ。既知のセキュリティーホールを確実に塞ぐため、管理画面から「ファームウェアの自動更新機能」をオンにし、最新のセキュリティーパッチが自動で適用されるよう設定しておくべきである。来客用に一時的なWi-Fi接続を提供する「ゲストポート（ゲストネットワーク）」機能は、スマート家電の分離にも有効である。万が一、セキュリティー機能が手薄なIoT家電のセキュリティ対策が突破された場合でも、メインのPCやスマートフォンが接続されているネットワークと論理的に切り離しておくことで、個人情報の窃取など、被害の拡大を未然に防止できる。さらに一歩進んだ対策として、ルーターのDNS設定を変更し、悪意あるドメインをブロックするパブリックDNS（1.1.1.1 for FamiliesやQuad9など）を指定することも、ネットワーク全体を強固に保護する上で有効な対策の一つだ。Wi-Fiルーターは「一度買えば物理的に壊れるまで使える」と誤解されがちだが、ソフトウェアとセキュリティーの観点からは明確な寿命が存在する。メーカーによるファームウェアの提供期限が切れた「サポート終了」のルーターは、新たな脆弱性が発見されても修正パッチが配布されることはない。これは、サイバー攻撃に対して玄関の鍵が壊れたままインターネットに接続し続ける状態を意味しており、スマートホーム全体のハッキングリスクが劇的に跳ね上がる。総務省やIPAも注意喚起を行っており、購入から数年が経過し、メーカーの製品ページなどでサポート終了がアナウンスされているルーターの買い替えは、物理的な故障の有無にかかわらず直ちに行うべきである。ルーターを買い替える際、通信速度やカバー範囲の向上だけでなく「セキュリティー機能の刷新」を最大の目的と捉えるべきだ。特に重視すべきは、最新のWi-Fi暗号化プロトコル「WPA3」への対応状況である。従来のWPA2と比較して、総当たり攻撃（ブルートフォース攻撃）に対する耐性が大幅に強化されており、パスワードが解読されるリスクを大幅に低減できる。また、最新上位モデルの中には、セキュリティーベンダーのエンジンを内蔵し、ルーター単体でフィッシングサイトやマルウェアへのアクセスを遮断する機能を持つものも存在する。こうした最新機能を備えたルーターへの投資は、家族のプライバシーを守るための最も効果的な手段といえる。現代のデジタルな住環境において、Wi-Fiルーターは全てのデータが絶えず出入りする「玄関のドア」そのものである。玄関に強固な物理的な鍵をかけるのと同じように、目に見えない「デジタルの鍵」を常に最新で強固に保つことが、スマートホーム時代におけるホームネットワーク防犯の基本中の基本。ルーターのセキュリティー設定を改めて見直し、適切なタイミングで最新のセキュリティー機能を備えた機種へ買い替えることで、リスクを最小限に抑えた安心・安全なネットワーク環境を構築すべきである。（フリーライター・REV）