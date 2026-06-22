クッション付きで手首の負担軽減 ロジクールのワイヤレスマウス「M850」など3製品登場

静音設計で場所を選ばない ボタン割り当てや特殊なスクロールで作業効率アップ

Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス

Signature Comfort M840 L ワイヤレスマウス

Signature Comfort Plus Combo MK880

ロジクールは6月25日、エルゴ設計とクリックプレートを採用した「Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス」「Signature Comfort M840 L ワイヤレスマウス」を発売する。公式オンラインストア価格は「M850」が8250円、「M840」が6710円。なお、M850と波打つ形状の新たなシグネチャーシリーズのキーボードがセットになった「Signature Comfort Plus Combo MK880」も同時発売となる。こちらの価格は1万6390円。新製品は、右手での使用を前提としたエルゴノミクス設計と、指をマウス上で休める際に指先が滑らずにフィットするよう、クリックプレートが先端にかけて反り上がった形状を採用することで、安定した操作を可能とするワイヤレスマウス。メインボタン、サイドボタン、スクロールホイールには、静音設計を採用することで、さまざまな環境で気にせず使用できる。なお、M850は手のひら部分にクッションを搭載。負担を和らげることで、長時間の作業でも快適に使用できる。マウス中心のボタンは、専用アプリでカスタマイズ可能。「Actions Ring」を割り当てれば、複雑な操作が必要なショートカットなどをワンボタンで実行できるようになる。マクロ登録機能「Smart Actions」と組み合わせれば、さらに難しいコマンドもボタン操作で済ませられる。スクロールボタンにはスクロールの強さに応じてスクロール速度が自動で切り替わる「SmartWheel」を搭載。長い資料でもシームレスな高速スクロールが可能だ。また、Bluetooth接続では、最大3台までのデバイスに同時接続可能。ボタン一つで、接続先を簡単に切り替えられ、別売りの「Logi Bolt USB-C レシーバー」にも対応する。このほか、両モデルとも49～61％の再生プラスチックを採用している。使用量はカラーによって異なる。カラーバリエーションはグラファイト、オフホワイト、ブラックの3色。