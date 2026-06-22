FEATHERAQUA、髪を整えながら乾かす新発想のヘアドライヤー

モイストフロー ヘアドライヤー

独自のヘアドライ設計思想「Moist Flow」をコンセプトに開発

FEATHERAQUA JAPANは6月18日に、乾かすだけでなく「髪を整えながら乾かす」発想から生まれたヘアドライヤー「モイストフロー ヘアドライヤー」（FA-HDAQUAP1-BK）を発売した。価格はオープンで、公式オンラインショップ「ICHIBAKAN」での価格は2万4800円。「モイストフロー ヘアドライヤー」は、低温設計・温冷自動切替・大風量速乾を組み合わせた独自のヘアドライ設計思想「Moist Flow（モイストフロー）」をコンセプトに開発された。「Moist Flow」は、「髪を整えるための乾かし方」を追求した設計思想で、低温・大風量・温冷リズム制御の組み合わせによって、髪への熱負荷を抑えつつよく乾かせるようになっている。同機種では、10秒ごとに温風と冷風を自動で切り替える「キューティクルリズム制御」を採用しており、温冷を繰り返すことで髪表面を整えて、ツヤ感のある仕上がりをサポートする。髪への熱ダメージに配慮して、あえて低温をキープする「低温モイスチャードライ設計」を採用し、高温に頼らないで髪を乾かすことによって、ダメージを抑えつつ美しい髪の印象を目指す。さらに、マイナスイオン機能を備えているため、マイナスイオンが根元から毛先まで行き渡って、静電気を低減する。髪の広がりやパサつきを抑えて、まとまり感と自然なツヤを与えてくれる。本体には、10万rpmの高速ブラシレスモーターによる、大風量エアストリーム速乾システムを搭載しており、髪に必要な水分を保ちつつ素早く乾かすことで、急激な熱による髪への負担を抑えて髪表面をなめらかに整えられる。また、高速モーター搭載ながら最大67dBの静音設計を実現しているので、夜間や早朝でも動作音を気にすることなく使用できる。ほかにも、吸込口から逆方向に風を送り出すことによって、内部に溜まりやすいホコリや汚れを除去するオートクリーン機能を備えているため、内部を清潔に保てる。また、ミドルレンジモデルながら軽量設計を実現するとともに折りたたみが可能なので、収納や持ち運びしやすい。