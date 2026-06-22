4K・160Hz対応のゲーミングモニター、GIGABYTE「GS27U」発売

GIGABYTE GS27U

HDMI 2.1でPS5など最新ゲーム機に対応

台湾のGIGA-BYTE Technologyは6月19日に、27インチの4Kゲーミング液晶ディスプレー「GIGABYTE GS27U」の日本での取り扱いを、国内正規代理店を通じて「TSUKUMO（ツクモ）」限定で開始した。価格はオープンで、実勢価格は4万5280円前後。「GIGABYTE GS27U」は、27インチのSuperSpeed IPSパネル（解像度：3840×2160）を採用し、1ms（MPRT）の応答時間、最大160Hzのリフレッシュレートで動作するゲーミング液晶ディスプレー。約10億7000万色表示が可能で、DCI-P3色域を95％カバーしているため、鮮やかな色で流れるようなゲーム体験を楽しめる。また、VESA DisplayHDR 400規格に準拠しているので、より自然でリアルな描写を体験できる。ゲーミング機能としては、本体の制御やマウスとキーボードによるOSD制御を可能にする「OSDサイドキック」ソフトウェアに対応するとともに、画像の暗い部分を明るくして、暗い部分の視認性を高めるブラックイコライザー、FPSゲームでの射撃の反動で起きる映像のブレを軽減するエイムスタビライザーを備えている。また、OSD表示のカウントダウンタイマーであるゲームタイマー、OSD表示でディスプレーの中心に照準線を表示するクロスヘアといった機能も搭載する。あわせて、Adaptive-Sync技術にも対応しているため、ゲームやビデオ再生中のかたつきやティアリングが気にならない。さらに、複数のソースを同時に表示できるPiP／PbPにも対応している。映像入力は、HDMI 2.1×2基を備えており、4K／120Hzでの映像出力にも対応しているので、ゲーミングPCだけでなく新世代ゲーム機などのポテンシャルを存分に発揮させられる。