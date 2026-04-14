たった280gの軽量ドライヤー「Re・De Hairdry＋」

Re・De Hairdry＋

業界トップクラスの風速とリンゴ1個分の軽さを両立

スリムな筒型形状と独自の

「Airflow Control Nozzle」

で髪をスピーディーに乾かせる

優れた速乾性とマイナスイオンで健康的な髪に

別売オプションとして、ディフューザー（左）

とワイドノズルも登場

A-Stageは4月17日に、心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De（リデ）」から、スリムな本体によって生み出される大風速と、280gの軽量設計を両立したヘアドライヤー「Re・De Hairdry＋（リデヘアドライ プラス）」（DR02A）の販売を開始する。カラーは、WHITE、BLACK、HYGGE GRAYの3色。価格は2万5800円。「Re・De Hairdry＋」は、機能性だけでなく毎日使う道具としての「心地よさ」を追求したヘアドライヤー。スリムな筒型形状と、パワフルな速い風をつくり出す独自の「Airflow Control Nozzle（エアフロー コントロール ノズル）」を採用することで、風量は毎秒4.5立方メートル、風速は秒速52mという業界トップクラスの風が髪の根元まですぐに届いて、髪を傷めることなくスピーディーに乾かせる。大風速・ハイパワーながら、本体の重さはリンゴ1個分程度の約280gなので、長時間使っても手への負担が少なく、子どものヘアドライや長時間のセットでもストレスを感じにくい。あわせて、吸気口から風を吐き出すことによって、本体内部に溜まったホコリやごみを自動で取り除く機能も備えており、お手入れの手間を最小限に抑えられる。さらに、頭皮を傷めず髪をはぐくむ「GROW」、スタンド推奨の低温モード「STAND」といった、シーンに合わせて使い分けられる5つのモードを搭載する。また、1ccあたり5000万個超のマイナスイオンが静電気を抑えて、潤いのある健康的な髪へと導いてくれる。サイズは幅38×高さ170×奥行き185mmで、重さは約280g。そのほか別売の専用オプションパーツとして、風の勢いを分散させてふんわりと乾かしてくれるため、パーマヘアやウェーブヘアの仕上げ、根元のボリュームアップに適した「Re・De Hairdry専用ディフューザー」（DRD01A）、より広範囲に風の流れを集めて乾かし、ブラシを使ったヘアドライの仕上げに使用することで、より効果的なスタイリングを可能にする「Re・De Hairdry専用ワイドノズル」（DRWN01A）も用意している。どちらも価格は2000円。