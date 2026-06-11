かわいくて実用的な薄型Bluetoothマウスに大人カラー、テレワークや持ち運びに便利

薄型Bluetoothマウスシリーズに新色

（写真はライトブルー）

約62gの軽量ボディーでフラット形状

全部で5色をラインアップ

バッグやポーチにすっきり収まる

USB Type-Cによる充電式を採用

最大3台の機器とペアリングが可能

静音ボタンで場所を選ばず使いやすい

サンワサプライは、薄型Bluetoothマウスシリーズに新色2モデルを追加し、販売を開始した。「400-MABT178DGY（ダークグレー）」「400-MABT178LB（ライトブルー）」の2色で、かわいいながらも大人っぽい印象。これまでのラインアップに加えて、幅広いユーザーの好みに応えるカラーになっている。価格は、どちらも2280円。「400-MABT178」シリーズは、丸みのあるやさしいフォルムと、スモーキーな色味が“かわいいのに大人っぽい”デザインを演出。ビジネス用途から日常使いまで幅広くフィットする。既存のブルーグリーン、グレー、ピンクに、ダークグレーと爽やかなライトブルーが加わり、デスク周りの雰囲気や個性に合わせて選べる。最大の特徴は、軽さと薄さ。重さが約62.7g、厚さが約3cm程度で、バッグやポーチにすっきり収まる。在宅ワークはもちろん、コンパクトながら使いやすく持ち運びやすいので、カフェ作業や出張先でも活躍する。USB Type-Cによる充電式を採用。乾電池不要で環境にも優しく、管理の手間も軽減される。充電時間は従来の約3分の1となる約50分を実現。充電しながら使用も可能で、急ぎの作業でも安心だ。Bluetooth接続によって、最大3台の機器とペアリングが可能。ノートPCとタブレット端末、スマホなどをボタン一つで切り替えられる。複数端末を使い分けるワークスタイルにマッチしている。クリック音を抑えた静音ボタンの搭載も見逃せないポイントだ。オフィスや図書館、オンライン会議中などでも周囲を気にせず作業できる。「カチカチ音が気になる」というユーザーの悩みを解消する。新色の追加によって、選ぶ楽しさが広がったサンワサプライの薄型Bluetoothマウス。軽量・静音・マルチ接続・高速充電と、必要な要素をしっかりおさえた製品といえる。