押下圧30gの新打鍵感、HHKB30周年記念キーボード発売

HHKB Professional HYBRID Type-S

30周年だから実現した特別仕様

赤色の特別Controlキー

PFUは、人気キーボード「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」シリーズの誕生30周年を記念した限定モデル「HHKB Professional HYBRID Type-S（押下圧30g）」を6月4日に発売した。シリーズ初となる押下圧30gのキースイッチで、これまで標準だった45gから軽い押下圧に変更。羽のように軽やかな「フェザータッチ」を実現し、軽やかな打鍵感が味わえる。国内3000台の数量限定で販売。英語配列・日本語配列それぞれ1500台を用意している。価格は3万9600円。HHKBは1996年に誕生して以来、プログラマーやエンジニアを中心に高い支持を集めてきたキーボードだ。これまで押下圧45gを守り続けてきた同シリーズが、今回初めて仕様を変えた背景には、30周年という節目がある。「軽いタッチのモデルを求める声」に応える形で実現した今回の特別仕様は、HHKBの思想をそのままに新たな打鍵体験を提示している。赤色の特別Controlキー（30周年ロゴ入り）をはじめ、全キー中央印字のミニマルデザイン、記念ステッカー付属など、外観も30周年モデルならではの工夫が施されている。この特別カラーのControlキーは視覚的なアクセントとして際立ち、シンプルな筐体にさりげない特別感を加えている。機能面では、静電容量無接点方式スイッチ、有線・Bluetooth対応、コンパクトな省スペース設計、高い静音性など、これまでのHHKBを継承している。HHKBは約30年にわたり進化を続け、累計77万台以上を販売してきたロングセラーモデル。今回のモデルは、軽い打鍵を求めるユーザーや長時間作業するエンジニア、初めてHHKBを試したい人など、さまざまな層に新たな選択肢となる製品といえる。