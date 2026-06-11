普段は140cmで来客時は180cm、伸長式セラミックダイニングテーブルで空間をスマート化

伸長式セラミックダイニングテーブル

来客時は余裕の6人掛け

脚部と天板が一緒に伸長するので、ゆとりのある足元に

片側のみの伸長で壁付けレイアウトでも使いやすい

脚部をスムーズに動かせるよう、隠しキャスターを備える

幅140cmでの設置・使用イメージ

幅180cmでの設置・使用イメージ

天板はセラミックと強化ガラスを組み合わせた2層構造

直線的なデザインのスチール脚を採用

3色のカラーバリエーションを用意 （上から）

ストーングレー、ストーンベージュ、ストーンブラック

タンスのゲンは6月9日に、暮らしに合わせてサイズを変えられる「伸長式セラミックダイニングテーブル」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ストーングレー、ストーンベージュ、ストーンブラックの3色。価格は、玄関渡しなら4万9999円、搬入設置込みなら5万9999円。「伸長式セラミックダイニングテーブル」は、幅140cmから幅180cmへと伸長させられるダイニングテーブル。脚部と天板が一緒に伸長するため、伸長時に足元にもゆとりが生まれて快適に座れる。また、片側のみが伸長するので壁付けレイアウトでも使いやすく、テーブルの位置を変えることなく必要な時だけ広げて使用できる。さらに、片側の脚裏には伸長をサポートする隠しキャスターを備えており、脚部をスムーズに動かせるので、1人でも伸長させやすい。幅140cmでの使用時は、4人で座るのにちょうどよく、すっきりとしたサイズ感で部屋に圧迫感を与えにくい。幅180cmに伸長すれば、大人6人がゆったり座れるため、来客時の使用に適している。また、広々とした作業スペースとしても活躍する。天板には、セラミックと強化ガラスを組み合わせた2層構造を採用し、傷や熱、汚れに強いセラミックに強化ガラスを重ねることによって、薄型で美しい見た目と安定感のある強度を両立させた。天板の耐熱温度は約1200℃で、耐荷重は約120kg。そのほか、脚部はモダンなスチール脚を採用した直線的なデザインで、空間をすっきりと引き締めてくれ。