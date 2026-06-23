バッテリー容量20％増 AI機能もカメラ機能も強化「OPPO Reno15 A」

OPPOは6月25日、スマートフォン「OPPO Reno Aシリーズ」の最新機種「OPPO Reno15 A」を各MNO、MVNO、量販店、ECサイトで発売する。カラーは、オーロラブルー、トワイライトネイビー、アフターグロウピンクの3色展開。公式オンラインストア価格は、メモリー8GB/ストレージ128GBモデルが6万4800円、12/256GBモデルが7万6800円。
搭載CPUはSnapdragon 6 Gen 1。SNSや動画視聴、Webブラウジングなどの日常使いから軽めのゲームまで幅広い用途で軽快な動作を可能とする。また、ストレージの一部をRAMとして活用するRAM拡張機能や、最大1TBまでのmicroSDカードに対応するほか、OPPO独自のトリニティエンジンで5年使用しても快適な操作感を維持できる。
ディスプレーは有機ELフルHD＋（2372×1080）の約6.6インチで、画面占有率92.8％の極細ベゼル設計だ。リフレッシュレートは最大120Hzで滑らかな表示が可能で、輝度は最大1400nits。また、表面には強化ガラスのDragontrail Star D＋を採用する。
カメラは、アウトカメラに最大約5000万画素トリプルカメラ、インカメラも約5000万画素カメラを搭載。約100度の超広角撮影により、複数人での自撮りや風景も広々と収められる。4K動画撮影にも対応しており、高精細に思い出を残すことが可能だ。逆光などを調整できるAI写真編集機能や、不要なものを消去できるAI消しゴム、ガラスの反射をきれいに除去できるAI反射除去、目を閉じてしまった写真などを補正できるAIパーフェクトショットといった、AI撮影補助機能も豊富だ。
さらにAI機能には、スマートフォン内に散らばる情報を自動で整理・保存し、必要なときにすぐ見返せるAIマインドスペース、記事や文章を自動で要約できるAI要約機能、画面内のテキストを翻訳できる画面翻訳、文章の読み上げを行うAIスピークなど、日常や仕事をサポートできる機能も備えた。
このほか、本体は、IP68・IP69の防塵・防水性能やステレオスピーカー、おサイフケータイ機能、マイナンバーカード機能も搭載。iOS端末とのファイル共有に対応したO＋ Connectや、iPhoneやAndroid端末から簡単にデータ移行できるOPPO Clone Phone、文字やアイコンを大きくしシニアでも使いやすくなるシンプルモードも利用可能だ。
バイパス充電や独自のトリニティエンジンでさらに長期間使えるシリーズ最新モデルは、従来モデルから20％増となる7000mAhのバッテリーを搭載し、80W SUPERVOOC急速充電、PPS急速充電に対応。さらに、発熱を抑えて本体に直接給電できるシリーズ初のバイパス充電にも対応した。
搭載CPUはSnapdragon 6 Gen 1。SNSや動画視聴、Webブラウジングなどの日常使いから軽めのゲームまで幅広い用途で軽快な動作を可能とする。また、ストレージの一部をRAMとして活用するRAM拡張機能や、最大1TBまでのmicroSDカードに対応するほか、OPPO独自のトリニティエンジンで5年使用しても快適な操作感を維持できる。
ディスプレーは有機ELフルHD＋（2372×1080）の約6.6インチで、画面占有率92.8％の極細ベゼル設計だ。リフレッシュレートは最大120Hzで滑らかな表示が可能で、輝度は最大1400nits。また、表面には強化ガラスのDragontrail Star D＋を採用する。
カメラは、アウトカメラに最大約5000万画素トリプルカメラ、インカメラも約5000万画素カメラを搭載。約100度の超広角撮影により、複数人での自撮りや風景も広々と収められる。4K動画撮影にも対応しており、高精細に思い出を残すことが可能だ。逆光などを調整できるAI写真編集機能や、不要なものを消去できるAI消しゴム、ガラスの反射をきれいに除去できるAI反射除去、目を閉じてしまった写真などを補正できるAIパーフェクトショットといった、AI撮影補助機能も豊富だ。
さらにAI機能には、スマートフォン内に散らばる情報を自動で整理・保存し、必要なときにすぐ見返せるAIマインドスペース、記事や文章を自動で要約できるAI要約機能、画面内のテキストを翻訳できる画面翻訳、文章の読み上げを行うAIスピークなど、日常や仕事をサポートできる機能も備えた。
このほか、本体は、IP68・IP69の防塵・防水性能やステレオスピーカー、おサイフケータイ機能、マイナンバーカード機能も搭載。iOS端末とのファイル共有に対応したO＋ Connectや、iPhoneやAndroid端末から簡単にデータ移行できるOPPO Clone Phone、文字やアイコンを大きくしシニアでも使いやすくなるシンプルモードも利用可能だ。