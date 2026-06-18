業界初 安心の半固体バッテリー採用タブレット FRONTIERから登場

液漏れや発熱・膨張などのリスクに配慮した設計

FRT300P

PCのようにも使える2in1タブレット

軽量・薄型を実現

1920×1200ドットのIPSパネルを採用

インターフェース

インバースネットは6月12日、オリジナルBTO PC「FRONTIER」から業界初の半固体リチウムイオンポリマーバッテリーを搭載したタブレット「FRT300P」を発売した。価格は5万9800円。新製品は、半固体バッテリーを搭載した10.1型2in1タブレット。着脱可能なセパレート型キーボードを採用することで、ノートPCのように使用することもできる。本体は約630gで、キーボード装着時は約1.12kg。搭載される半固体リチウムイオンポリマーバッテリーは、ゲル状（半固体）の電解質を使用し、発火リスクを抑えたもの。液漏れや発熱・膨張などのリスクに配慮した設計を取り入れることで安全性を高めながら、長寿命・軽量・薄型・高容量を実現した。CPUには、4コア／4スレッド、最大3.6GHzの省電力CPU「インテル プロセッサー N150」を採用。資料作成などの事務作業からコンテンツ視聴まで幅広く対応できる。ディスプレーには、1920×1200ドットのIPSパネルを採用し、10点マルチタッチに対応。搭載カメラは、フロント491万画素、リア799万画素。インターフェースは、USB Type-C（Gen2）×2、Micro HDMI、USB Type-A。USB Type-Cは充電とDisplayPort出力に対応し、外部モニターへの映像出力もスムーズだ。