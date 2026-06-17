猛暑の新常識！？ スマホを冷やしてゲーム＆動画撮影を快適にする最新ガジェット

ペルチェ冷却式スマホクーラー

ペルチェ冷却で瞬間クールダウン

コンパクト設計で持ち運びやすい

置くだけでロック、車載用スマホホルダー

ワンタッチロックスマホホルダー

日常をもっと便利にするスマートウォッチ

タッチパネル搭載スマートウォッチ

これからの常識は「スマホを冷やす」

生活雑貨メーカーのハックは、スマートフォン（スマホ）の発熱対策として注目を集める「ペルチェ冷却式スマホクーラー」をはじめとした新製品を6月から順次発売している。夏場のスマホは、ゲームや動画撮影時に本体が熱くなりやすく、パフォーマンス低下やバッテリー消耗の原因になる。そんなユーザーのよくある課題を解決するために開発されたガジェットだ。ペルチェ冷却式スマホクーラーは、冷却プレートによってスマホの熱を効率よく逃がす仕組みを採用。長時間のゲームプレーや動画撮影でも、端末温度の上昇をしっかり抑える。さらに、USB給電対応のコンパクト設計で持ち運びやすく、外出先でも気軽に使用できるのが特徴だ。価格は1980円。装着方法も非常にシンプル。スマホ背面にマグネットで固定するだけで使用できる。マグネット非対応の機種でも、付属のシートを使えば問題なく取り付けできるため、機種を選ばず使える汎用性もポイント。メカニカルでスタイリッシュなデザインだ。今回、ペルチェ冷却式スマホクーラー以外にも便利な関連ガジェットが同時に発売となっている。「ワンタッチロックスマホホルダー」と「タッチパネル搭載スマートウォッチ」だ。ワンタッチロックスマホホルダーは、吸盤でダッシュボードに固定し、スマホを置くだけで自動ロック。片手で着脱できる設計で、運転中の使いやすさを重視している。価格は1480円。タッチパネル搭載スマートウォッチは、タッチパネル操作で通知や運動記録を確認できる多機能モデル。Bluetooth接続やスマホ探索機能も搭載し、日常生活をスマートにサポートする。価格は2480円。スマホの高性能化に伴い、発熱対策は今や重要なテーマ。ペルチェ冷却式スマホクーラーは、手軽さ・効果・価格の三拍子がそろったアイテムといえよう。今年の夏は、「スマホを冷やす」という新習慣で、快適なデジタルライフを手に入れてみてはいかがだろうか。