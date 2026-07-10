2026.7.10 07:00生活
腰をかがむ必要なし ゴミを自動吸引！掃き掃除が楽になる「電気ちりとりNeo」
シー・シー・ピーは7月下旬に、フロアワイパーと組み合わせて使う新しい掃除機「電気ちりとり」を進化させた「電気ちりとりNeo」（ZN-DP75）を家電量販店、雑貨店、ECショップなどで順次発売する。参考価格は7680円。写真ギャラリー
吸込口のスイッチ部にフロアワイパーが触れると自動で運転を開始。吸込口へゴミを掃き寄せるだけで吸引し、腰をかがめる負担を軽減できる。さらに、音が出るのはゴミを吸引するときだけ。夜間など、物音が気になる時間帯でも気軽に使用可能だ。
ほうきで集めた食べこぼしや粒ゴミから、ホコリ、髪の毛、ペットの抜け毛、猫砂まで対応できるパワフルな吸引力も備える。集めたゴミは交換式の紙パックで回収する。ゴミを捨てたいときは、紙パックを取り外すだけなので、手入れも簡単だ。
サイズは、幅311×奥行き136×高さ102mm。ティッシュボックスより少し大きいサイズ感で、リビングやキッチン、ダイニングなどにも置きやすい。
吸引口にゴミを寄せるだけで使える サイズもティッシュ箱よりちょっと大きいぐらい新製品は、2018年から始まった「電気ちりとり」シリーズの最新モデル。フロアワイパーやほうきで集めたゴミを本体前面の吸入口へ掃き寄せると、自動で吸引してくれる、お掃除をアシストするアイテムとなっている。
吸込口のスイッチ部にフロアワイパーが触れると自動で運転を開始。吸込口へゴミを掃き寄せるだけで吸引し、腰をかがめる負担を軽減できる。さらに、音が出るのはゴミを吸引するときだけ。夜間など、物音が気になる時間帯でも気軽に使用可能だ。
ほうきで集めた食べこぼしや粒ゴミから、ホコリ、髪の毛、ペットの抜け毛、猫砂まで対応できるパワフルな吸引力も備える。集めたゴミは交換式の紙パックで回収する。ゴミを捨てたいときは、紙パックを取り外すだけなので、手入れも簡単だ。
サイズは、幅311×奥行き136×高さ102mm。ティッシュボックスより少し大きいサイズ感で、リビングやキッチン、ダイニングなどにも置きやすい。
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