腰をかがむ必要なし ゴミを自動吸引！掃き掃除が楽になる「電気ちりとりNeo」

「電気ちりとり」シリーズの最新モデルが登場

吸引口にゴミを寄せるだけで使える サイズもティッシュ箱よりちょっと大きいぐらい

電気ちりとりNeo

スイッチに触れるとゴミを吸引

ほうき用アタッチメントが付属し、

ほうきでも利用可能に

紙パック交換式で手間いらず

シー・シー・ピーは7月下旬に、フロアワイパーと組み合わせて使う新しい掃除機「電気ちりとり」を進化させた「電気ちりとりNeo」（ZN-DP75）を家電量販店、雑貨店、ECショップなどで順次発売する。参考価格は7680円。新製品は、2018年から始まった「電気ちりとり」シリーズの最新モデル。フロアワイパーやほうきで集めたゴミを本体前面の吸入口へ掃き寄せると、自動で吸引してくれる、お掃除をアシストするアイテムとなっている。吸込口のスイッチ部にフロアワイパーが触れると自動で運転を開始。吸込口へゴミを掃き寄せるだけで吸引し、腰をかがめる負担を軽減できる。さらに、音が出るのはゴミを吸引するときだけ。夜間など、物音が気になる時間帯でも気軽に使用可能だ。ほうきで集めた食べこぼしや粒ゴミから、ホコリ、髪の毛、ペットの抜け毛、猫砂まで対応できるパワフルな吸引力も備える。集めたゴミは交換式の紙パックで回収する。ゴミを捨てたいときは、紙パックを取り外すだけなので、手入れも簡単だ。サイズは、幅311×奥行き136×高さ102mm。ティッシュボックスより少し大きいサイズ感で、リビングやキッチン、ダイニングなどにも置きやすい。