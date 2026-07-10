2026.7.10 06:00生活
2日で完売した人気コラボが再登場 「Suicaのペンギン×BRUNO」第2弾は便利なキッチン家電3点 各限定100台
JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーとBRUNOは7月14日10時から、JR東日本のキャラクター「Suicaのペンギン」仕様の限定キッチン家電3製品を各100台発売する。グランスタモールで購入可能だ。写真ギャラリー
「Suicaのペンギン×BRUNO」コンパクトホットプレートには、コック帽姿でフライパンを持つSuicaのペンギンをデザイン。一緒にお料理を楽しんでくれているような愛らしい姿で、いつもの食事時間を彩る。
2～3人にちょうどいいA4スペースにすっきり置けるコンパクトなサイズ感となっており、最大250度まで無段階で温度設定ができる本格仕様。付属の「平面プレート」と「たこ焼きプレート」を使い分ければ、お肉の焼き上げからホームパーティーまで、幅広く対応できる。
「Suicaのペンギン×BRUNO」スチーム＆ベイク トースターは、焼き立てのパンを手にした「パン屋さん」風のSuicaのペンギンと子ペンギンをデザインした特別モデル。
本体は、食パン4枚が一度に焼ける広い庫内と、すっきりとしたデザインが特徴で、「スチーム」「コンベクション」「ノーマル」の3つのモードを搭載。お惣菜の温め直しや本格的なオーブン料理まで、幅広いメニューを焼き上げることが可能だ。
「Suicaのペンギン×BRUNO」マルチスティックブレンダーは、ボディーにイチゴを持ってウインクをするペンギンをデザインしたモデル。
本体は、「つぶす・混ぜる・刻む・砕く・泡立てる」の5役をこなすマルチなブレンダーだ。お鍋やボウルに直接入れて使えるので、スープやスムージー作りも洗い物が少なく済む。また、氷も砕けるパワフルさなので、毎日のおかずから離乳食、本格的なお菓子作りまで、幅広い用途で使用できる一台だ。
普段の調理に取り入れやすい3つのキッチン家電が特別デザインにSuicaのペンギンコラボ製品の第1弾は2日間で完売したという人気ぶりを見せた。今回の第2弾は「コンパクトホットプレート」「スチーム＆ベイク トースター」「マルチスティックブレンダー」の3製品を用意した。それぞれに、キッチン家電にぴったりな「お料理」にまつわるSuicaのペンギンと子ペンギンのキュートな姿を描き、BRUNOならではの本格的な高機能も兼ね備えている。
「Suicaのペンギン×BRUNO」コンパクトホットプレートには、コック帽姿でフライパンを持つSuicaのペンギンをデザイン。一緒にお料理を楽しんでくれているような愛らしい姿で、いつもの食事時間を彩る。
2～3人にちょうどいいA4スペースにすっきり置けるコンパクトなサイズ感となっており、最大250度まで無段階で温度設定ができる本格仕様。付属の「平面プレート」と「たこ焼きプレート」を使い分ければ、お肉の焼き上げからホームパーティーまで、幅広く対応できる。
「Suicaのペンギン×BRUNO」スチーム＆ベイク トースターは、焼き立てのパンを手にした「パン屋さん」風のSuicaのペンギンと子ペンギンをデザインした特別モデル。
本体は、食パン4枚が一度に焼ける広い庫内と、すっきりとしたデザインが特徴で、「スチーム」「コンベクション」「ノーマル」の3つのモードを搭載。お惣菜の温め直しや本格的なオーブン料理まで、幅広いメニューを焼き上げることが可能だ。
「Suicaのペンギン×BRUNO」マルチスティックブレンダーは、ボディーにイチゴを持ってウインクをするペンギンをデザインしたモデル。
本体は、「つぶす・混ぜる・刻む・砕く・泡立てる」の5役をこなすマルチなブレンダーだ。お鍋やボウルに直接入れて使えるので、スープやスムージー作りも洗い物が少なく済む。また、氷も砕けるパワフルさなので、毎日のおかずから離乳食、本格的なお菓子作りまで、幅広い用途で使用できる一台だ。
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