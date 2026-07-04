壁コンセントもやるの？CIO 10年目を飾る新製品も尖りすぎ 国産充電器など多数のプロダクトが登場

CIO 新製品を多数発表

設立10年目 社会的責任や影響力を考えるフェーズに

中橋氏

壁コンセントに着目 ライフスタイルに合わせて交換できる仕様

Polaris WALL

Polaris WALL SLIM

便利なコードリール内蔵

今後もラインアップを増やす方針だ

充電回数や劣化状況が分かる！ モバ充がさらに安全に

SMARTCOBY Ex06 Wireless2.2 Built in CORD REEL

（9月頃発売）

側面からバッテリーの状態を確認可能

半固体＋ワイヤレス充電の「Mate Powerbank005」

超薄型ステンレス筐体の

「SMARTCOBY ULTRA SLIM SS5K」

国産充電器で雇用を生む 意欲的なプロジェクトも進行中

イチケン氏と中橋氏

NovaPort DUO III 65W2C

（秋頃発売予定）

アプリから設定を調整可能

さまざまなモードを備える

ほかにも便利なガジェットが盛りだくさん

NovaPort DUO II 65W2C Built in CORD REEL for CAR

（9月発売予定）

助手席と運転席 2つのケーブルを内蔵

「探す」機能に対応し盗難防止にもなる優れものだ

Polaris CUBE DESK 2in1 Built in CORD REEL

スマートな卓上の充電ステーションだ（秋頃発売予定）

壁コンセントにつなぐと足元を照らしてくれる

CIO FootLight（秋頃発売予定）

半分切り離して、非常時には懐中電灯に

モバイルバッテリー機能も有している

CIOは7月1日に、新製品・国産充電器プロジェクト発表会を開催した。イベントでは、代表取締役の中橋翔大氏が登壇し、夏～秋に販売する新製品を紹介。中橋氏は、プロジェクト協力者のYouTuber イチケン氏ともトークセッションを繰り広げた。新製品の概要やプロジェクトの内容についてレポートした。設立10年目を迎えたCIO。今後の製品について中橋氏は「日常生活にCIOが浸透した世界を目指しつつ、社会的責任を果たすこと、そしてCIOが世の中にどう影響を与えるか、それを考えるフェーズを迎えた」と述べ「挑む。」「広がる。」をテーマとした新製品をリリースしていくという。中でもユニークだったのが、壁コンセントに着目した「Polaris WALL」だ。「長年アップデートされてこなかった、電源インフラの固定観念を打ち破る製品」と中橋氏。この新製品は、最初こそ、電気工事士による作業が必要だが、その後は、モジュールを付け替えることで、さまざまな機能を壁コンセントに持たせることができるというもの。今後さまざまな展開が考えられるが、まずはUSB充電器内蔵コンセントやコードリール内蔵タイプの3種類を秋ごろから展開する。すでに大手ホテルチェーンやコワーキングスペースで商談があるとのことで、私たちが目にする機会も増えてきそうだ。モバイルバッテリーでは、安全性の高い半固体電池への切り替えなどでラインアップを刷新しているが、今回は「バッテリー状態の見える化」を本体ディスプレーやアプリケーションとの連携で実現する3製品をリリース。単体でバッテリー状態がある程度把握できるのは「SMARTCOBY Ex06 Wireless2.2 Built in CORD REEL」だ。側面のディスプレーからバッテリー残量だけでなく、これまでの充電回数や劣化状況を確認できる。また、ディスプレーがない機種でもアプリケーションで確認すれば、状況把握は可能だ。アプリには、寿命が来るとスマートフォンに通知する機能も実装予定だという。発表会の後半ではイチケン氏と中橋氏が「国産充電器プロジェクト」でトークセッションを繰り広げた。プロジェクトでは、国内で組み立てるだけではなく、できるだけ日本の部品を使用するという点も目標だ。将来的には「充電器で雇用を生み、経済を発展させる」といった思いもある。第一弾として秋ごろ登場するのは「NovaPort DUO III 65W2C」。この製品のテーマは「パーソナライズされた世界」。ハードウェアとファームウェアで個人のライフスタイルに合わせた使い方が可能な製品となっている。具体的には、使い方に応じて出力を調整し、バッテリー保護が可能なモードなども備える。本体のディスプレーからもモード切替できるが、アプリを使えば、さらに詳しい設定も可能となる。同社のAIアバター「シオ」と連携し、時間帯や予定に応じて、自動でモードを設定するといった機能も実装予定だという。このNovaPort DUO IIIは現状、パーツ全体の59.6％に日本製を採用し、開発が進められているという。イチケン氏は、回路設計や熱設計のサポートとして企画にコミット。「日本のパーツメーカーは車載部品で鍛えられてきたことからも、高品質なものが多い。日本製にこだわることで、価格にどれだけ響くのか。その点は、製品の品質や機能性などでバランスを取っていく必要がある」と製品化に向けてコメントした。なお、プロジェクトの進捗については、イチケン氏のYouTubeチャンネルでも配信中だ。このほかにも多数の製品が発表された。以下で一部抜粋して紹介する。