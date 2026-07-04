懐かしいけどしっかり現代仕様 ペプシ瓶のフタ型モバ充が登場へ MagSafe対応で使いやすい

ペプシコラボ第二弾が始動へ

手のひらサイズで持ちやすい ワイヤレス充電と有線充電の併用も可能

ペプシ瓶フタ型モバイルバッテリー

手のひらサイズで持ち運びしやすい

コラボ第一弾「ペプシ急速充電器」

コラボ製品を多数展開するminiductは近日、応援購入サイト「Makuake」で、ペプシ公式コラボ第二弾となる「ペプシ瓶フタ型モバイルバッテリー」のプロジェクトを公開する。新製品は、昔懐かしいペプシ瓶のフタをモチーフにしたペプシ瓶フタ型モバイルバッテリー。見た目はレトロだが、中身は現代仕様となっており、最大15Wのワイヤレス充電、パススルー充電機能、USB Type-C端子による有線充電との併用も可能となっている。重量は110gと軽量で、手のひらサイズのため持ち運びもしやすい。なお、ペプシコラボ第一弾の「ペプシ急速充電器」も、再びMakuakeでプロジェクト展開を行うという。「PEPSI×miniduct」の特設ページからメルマガ登録することで最新情報を確認可能。気になる人はチェックしてみよう。