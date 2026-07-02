暑い季節にもってこい MagSafe対応の2WAY仕様スマホクーラーがエレコムから登場

この夏活躍 スマホの温度上昇抑えるスマホクーラー

三脚を付けたままでも使える 動画撮影時にも活躍

PWCLPL03BK

MagSafe対応スマートフォンに取り付け可能

ホルダーでも固定できる

USB Type-C to Cケーブルが付属

三脚を取り付けたままで使用可能

エレコムは7月上旬に、軽量・コンパクト・静音設計のペルチェ式スマホクーラー「PWCLPL03BK」を発売する。店頭実勢価格は2999円。新製品は、ゲームや動画撮影などで端末を長時間使用した際の温度上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマホクーラー。取り付けは、MagSafeとホルダーの2WAY仕様となっており、簡単に着脱できるのが特徴だ。冷却効果は、最大でマイナス約25度。異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視するので、高温になった場合は自動で停止する。動作は、USB Type-C電源を使用するため、充電を気にせず使用できる。なお、本体には、1／4インチネジ穴を設けており、三脚を取り付けたままでも使用可能。動画撮影時にもスマホを冷却し、温度上昇を抑えられる。