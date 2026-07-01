ゲストに伊織もえさんら CIOが10周年 東京・原宿でポップアップストア 来場者特典や購入者特典も用意
イベント
2026/07/01 19:00
CIOは7月2日から、創業10周年を記念したポップアップイベント「CIO POPUP STORE TOKYO 10th ANNIV.」をWITH HARAJUKU 3階 LIFORK HARAJUKU（東京都渋谷区）で開催する。開催時間は11～19時で、期間は7月5日まで。7月1日に行われた記者向けの発表会では、ゲストの伊織もえさんが登場し、イベントの紹介を行った。
新製品発表では、夏から秋にかけて登場する製品を紹介。各製品を実際に体感できるタッチ＆トライのほか、会場でしか出会えない「CIO Cafe」もオープンする。なお、会場で6000円以上購入ごとにCIO Cafeで使えるドリンクチケットをプレゼント。伊織もえさんとのコラボドリンクなども提供するとのこと。
来場者特典には、CIOの限定ステッカーとオリジナルポーチを用意。1回の注文で6000円以上購入するごとに、限定商品などをプレゼントする購入者限定特典も設けている。
期間中は伊織さんのほか、国産充電器開発プロジェクトに協力しているYouTuberのイチケンさんなど、複数のゲストが登場する。
また、開催に合わせ特設ページもオープン。タッチ＆トライで試せる製品など、詳細を確認可能だ。
なお、発表会では新製品も多数発表された。詳細については後日詳報する。
ユーザーにうれしい「わくわく」するプログラムを多数用意今回の記念イベントは「これまでの歩みとこれからの挑戦を、直接見て、触れて、感じていただける場所」がテーマ。CIOメンバーとのコミュニケーションのほか、新作発表、製品体験、来場者特典、購入者特典など、同社のコンセプトに沿った「わくわく」するプログラムを多数用意している。
新製品発表では、夏から秋にかけて登場する製品を紹介。各製品を実際に体感できるタッチ＆トライのほか、会場でしか出会えない「CIO Cafe」もオープンする。なお、会場で6000円以上購入ごとにCIO Cafeで使えるドリンクチケットをプレゼント。伊織もえさんとのコラボドリンクなども提供するとのこと。
来場者特典には、CIOの限定ステッカーとオリジナルポーチを用意。1回の注文で6000円以上購入するごとに、限定商品などをプレゼントする購入者限定特典も設けている。
期間中は伊織さんのほか、国産充電器開発プロジェクトに協力しているYouTuberのイチケンさんなど、複数のゲストが登場する。
また、開催に合わせ特設ページもオープン。タッチ＆トライで試せる製品など、詳細を確認可能だ。
なお、発表会では新製品も多数発表された。詳細については後日詳報する。