ゲストに伊織もえさんら CIOが10周年 東京・原宿でポップアップストア 来場者特典や購入者特典も用意

コスプレイヤー、インフルエンサーなどで活躍する

伊織もえさん（左）、CIO代表取締役 中橋翔大氏

ユーザーにうれしい「わくわく」するプログラムを多数用意

CIO POPUP STORE TOKYO 10th ANNIV.

新製品発表

タッチ＆トライ

CIO Cafe

遊びに行くだけでもらえる来場者特典

限定ステッカー

購入者限定特典

購入特典はレザー調のポーチ

購入特典でCIO製品のミニチュアが当たる

ストア内の大きなガチャガチャから引ける

ゲストの登場スケジュール

CIOは7月2日から、創業10周年を記念したポップアップイベント「CIO POPUP STORE TOKYO 10th ANNIV.」をWITH HARAJUKU 3階 LIFORK HARAJUKU（東京都渋谷区）で開催する。開催時間は11～19時で、期間は7月5日まで。7月1日に行われた記者向けの発表会では、ゲストの伊織もえさんが登場し、イベントの紹介を行った。今回の記念イベントは「これまでの歩みとこれからの挑戦を、直接見て、触れて、感じていただける場所」がテーマ。CIOメンバーとのコミュニケーションのほか、新作発表、製品体験、来場者特典、購入者特典など、同社のコンセプトに沿った「わくわく」するプログラムを多数用意している。新製品発表では、夏から秋にかけて登場する製品を紹介。各製品を実際に体感できるタッチ＆トライのほか、会場でしか出会えない「CIO Cafe」もオープンする。なお、会場で6000円以上購入ごとにCIO Cafeで使えるドリンクチケットをプレゼント。伊織もえさんとのコラボドリンクなども提供するとのこと。来場者特典には、CIOの限定ステッカーとオリジナルポーチを用意。1回の注文で6000円以上購入するごとに、限定商品などをプレゼントする購入者限定特典も設けている。期間中は伊織さんのほか、国産充電器開発プロジェクトに協力しているYouTuberのイチケンさんなど、複数のゲストが登場する。また、開催に合わせ特設ページもオープン。タッチ＆トライで試せる製品など、詳細を確認可能だ。なお、発表会では新製品も多数発表された。詳細については後日詳報する。