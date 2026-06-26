バリスティックナイロン採用 エレコム ロングセラー「ZEROSHOCK」からスマホアクセ4種類

「ZEROSHOCK」シリーズからスマホアクセサリー4種

タフで使いやすい 落下防止やカード類の整理におすすめ

AMS-MAGCSZEROシリーズ

表面にCORDURA Ballisticナイロンを採用したタフな仕様

ZEROSHOCK ショルダーストラップ、

ZEROSHOCK ハンドストラップ

アジャスターパーツが二つ付いて調整しやすい

ステンレス製のストラップホールシート

MAGKEEP スマホリング

使用イメージ

エレコムはこのほど、日常の落下・破損リスクに対応する「ZEROSHOCK」から、「MAGKEEP カードケーススタンド」「ZEROSHOCK ショルダーストラップ」「ZEROSHOCK ハンドストラップ」「MAGKEEP スマホリング」のスマホアクセサリー4種を、エレコム公式オンラインストア、Amazon.co.jp、ビックカメラ.com、ヨドバシ.comで発売した。4製品とも衝撃への不安を軽減し、スマートフォンの利便性を高められるのが特徴となっている。同シリーズのスマホケースとも好相性だ。「MAGKEEP カードケーススタンド（AMS-MAGCSZEROシリーズ）」はブラックとレッドの2色展開で、店頭実勢価格が4580円。MagSafe対応のiPhoneやケースの背面に、磁石の力で装着できるカードケーススタンドだ。表面に1枚、中面に2枚の合計3枚を収納可能で、表ポケットには雨や汚れ、摩擦に強いCORDURA Ballisticナイロン生地を採用したタフな仕様となっている。内部には逆さまにしてもカードが落ちにくいカードストッパー、下部には簡単にカードを取り出せるプッシュホールを搭載している。ショルダーストラップとハンドストラップは、耐久性の高い直径7mmの丸紐を採用し、落下や盗難、紛失を防ぐことができる。ショルダーストラップは公式ストア価格3280円で、カラーはブラックのみ。ハンドストラップは2479円で、カラーはブラック、グレー、レッドの3色を展開する。いずれもアジャスターパーツを2カ所設け、360度回転式カラビナ設計で快適な使用感を実現している。ケースにストラップホールがなくても、ステンレス製のストラップホールシートを挟めば、使用が可能だ。MAGKEEP スマホリングは、MagSafe対応のiPhoneやケースの背面に、磁石の力で装着できるスマホリング。ブラックとグレーを展開し、公式ストア価格は3380円。本体は楕円型のリングとなっており、安定感が高いのが特徴。リング部分は360度回転し、縦置き、横置きでも使用できる。さらに、フラット構造のため、背面を下にして置いてもグラつかない。また、両面マグネット構造を採用し、磁石がつく壁や家具にもスマートフォンを固定できる。耐荷重は約800gだ。