六本木ヒルズにLGのポップアップカフェが期間限定で、衣類ケア家電「LG Styler」を無料体験

衣類ケア家電「LG Styler」を無料で体験できる

ポップアップイベントが六本木ヒルズで開催

洗濯しない衣類ケア家電の実力とは？

The All New LG Styler

（左から）S3GNF、S3MF、S3WW

会場では、ワイヤレス4K有機ELテレビ「LG OLED evo AI W6」（左）や

31.5インチ移動式4Kスマートモニタ「LG Smart Monitor Swing」などの展示も

LGエレクトロニクス・ジャパンは6月25～27日の各日11～21時に、衣類ケア家電「LG Styler」の無料体験を中心としたポップアップイベント「Life's Good Cafe」を、六本木ヒルズ（東京都港区）ヒルサイド・2階の「ヒルズカフェ」にて開催する。入場は無料。今回、開催される「Life's Good Cafe」では、「LG Styler」を通じて、日常の衣類ケアをより快適かつ効率的にする、新たなライフスタイルを提案する。「LG Styler」は、さまざまな素材の衣類をはじめ、帽子やストールといった小物を、庫内に入れてスイッチを押すだけで、付着したニオイやシワ、花粉、ダニ、菌、ウイルスなどを簡単にリフレッシュできる衣類ケア家電。日常的に着るスーツや制服はもちろん、洗濯しにくいようなデリケートな素材の衣類や帽子などの小物も、まるで洗い立てのようによみがえらせられる。同イベントでは、最大ハンガーで5着＋ズボン1着に対応し、従来機種と比較して進化したスチーム技術とムービングハンガー、乾燥機能、ハンディスチーマーを備えた「The All New LG Styler」を展示する。あわせて、最大ハンガーで3着＋ズボン1着に対応するトータルケアモデル「S3GNF」（ミストグリーン）と「S3MF」（ミラー）、およびシンプルケアモデル「S3WW」（ホワイト）といった、幅広いラインアップの展示も予定している。さらに会場には、薄さ約9.95mmのワイヤレス4K有機ELテレビ「LG OLED evo AI W6」、高精細な4K解像度と広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを採用した、31.5インチの移動式4Kスマートモニタ「LG Smart Monitor Swing」、空気清浄機なども展示され、住まいの空間をより心地よく整えるソリューションを幅広く紹介する。ほかにも、製品の展示や体験に加えて、来場者限定で「LG Styler」が当たるSNSキャンペーンといった参加型コンテンツも用意している。