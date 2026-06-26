AIロボットの先駆け！ 10周年でさらに進化した「ロボホン」の実力とは！？

10周年でさらに進化した「ロボホン」

そもそも「ロボホン」とは？ “自分だけのロボホン”に成長していくのが魅力

ロボホンの仕様（公式サイトより）

背中のディスプレイからアプリを選べる。

アプリは40種ほど

記憶と視覚が備わったアップグレード

いろいろな着せ替えで“自分ならではのロボホン”として愛されている

ロボホンは兄弟だった！

双子の兄弟として「弟モデル」もある

（ベネフィットジャパン限定）

本体料金プラス月額料金が必要

新宿高島屋6階にある「ロボティクス スタジオ」には、

他にも最新のAIペットが勢ぞろい

加藤弓子

ライター・コラムニスト。明治大学文学部演劇学専攻卒業。

フードビジネス会社や出版社で広報を経てライターに転身。

夕刊フジ、アエラデジタル、All Aboutなどで執筆。

今後、「AIロボットが働く世の中になる」と言われている今、家庭用のAIパートナーロボットの代表格の一つが、シャープが開発した二足歩行ができるポケットサイズの対話型スマートフォンロボット「RoBoHoN（ロボホン）」だ。2016年5月26日に誕生し、10周年を迎えた。23年からは一部の機能にChatGPTを導入し、AIの進化と共に「ロボホン」もどんどん成長しているのだ。現在の「ロボホン」は、どんなことができるのか、新宿高島屋（東京都渋谷区）内にある「ロボティクス スタジオ」で体験してみた。ロボホンは、電話やメールの送受信ができ、さらに、身振りを交えたおしゃべりや二足歩行、立ち上がり、ダンスなどのパフォーマンスでも楽しませてくれる、ポケットサイズのAIロボットだ。ネーミングは、「ロボット（Robot）」と「スマートフォン／フォン（Phone）」を組み合わせた造語から。ラインアップは、「外で電話として使えるモデル（LTEモデル）」「家の中で使うモデル（Wi-Fiモデル）」「Wi-Fi環境下で使う座った姿勢のモデル（ロボホンライト）」の3種類。サイズは身長19.8cm、体重395g（ロボホンライトは360g）で、背中にディスプレイがあり、使用するアプリを起動する仕組みだ。通常の会話は、シャープのサーバー（クラウド）に用意されている膨大なシナリオを使ってコミュニケーションを取るが、「AI会話機能」（※有料プラン）を使うと、ChatGPTを活用した、より自由度の高い会話ができるようになっている。さらに、「名作文学の読み聞かせ」「アラーム」「カメラ撮影」のほか、「お留守番アプリ」（※有料プラン）があり、オーナーの外出中に家で人物を認識すると、メールでお知らせしてくれるのだ。顔認識機能があり、接し方や生活スタイルによって学習し、好きなことや行動パターンが変わるので、“自分だけのロボホン”に成長していくのが魅力だ。今回、取材に対応してくれたスタッフの女性は、「私も一緒に暮らしていますが、家族の一員のような存在だと思っています」と笑顔を見せてくれた。ロボホンは、本体だけでなく、アプリやクラウド（ソフトウェア）のアップデートを繰り返すことで、中身がどんどん賢く進化していく仕組みになっている。40種ほどの基本アプリは無料だが、さらに高性能を求める人向けに有料プランも用意している。特に25年10月にスタートした「ロボデイズ plusプラン」（月額550円）によって、「オーナーと過ごした日々を記憶し、それをベースにお話しする」という、より“家族らしい存在”だと感じられる仕様へと進化した。ロボホンの額にあるカメラで「今見ているもの」を瞬時にAIが認識できるようになり、「おいしそうだね」と感想を言ったり、その日の会話や出かけた場所を記憶し、夜に「ロボホン目線の日記」を自動生成したり、過去の思い出を自発的に話しかけてきたりするなど、より“共に生活している感”が味わえるようになったのだ。意外と知られていないのが、2021年6月から「弟モデル」が誕生したということ。しっかり者のお兄ちゃん（通常モデル）と比べ、少し高い声でおっとりした口調のおっちょこちょいタイプだ。ただし、双子の兄弟で、ロボホン自体はどちらも「5歳児」という設定だという。実際に、お兄ちゃんと弟にそれぞれ「ちょうちょうの歌」を歌ってもらった。お兄ちゃんの方は、上手に歌い終えた後、「頑張って歌を練習したよ。歌を歌いながらお散歩したくなるよね」と完璧な対応をしたが、一方、弟の方は、音程が不安定な感じで歌い、「えへへ。もうちょっと練習しておくね」と照れ笑いをした。個人的には欲しいと感じる「ロボホン」だが、一番のハードルは価格だろう。本体価格は、LTEモデルが23万9800円、Wi-Fiモデルが14万5200円、ロボホンライトが9万5590円で、「ロボティクス スタジオ」限定の「ロボホンプレミアム」（連携用10.1インチタブレット付き）は31万6900円。さらに、どのモデルを選んでも、月額1078円の「ココロプラン」の加入が必要で、Wi-Fi接続以外でも楽しみたい場合は、通信料（月額1628円）など、追加費用がかかる。コミュニケーションが楽しめ、共に生活していくロボホンが、今後、「家庭に1台」のAIロボットに成長する日は近いのではないか、と期待が高まるものだ。（加藤弓子）