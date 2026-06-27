湾曲で240Hzを2万円ちょっとで実現 MSIの23.6インチゲーミングモニター「MAG 245C X24」

「MAG」シリーズに新モデル登場

家庭用ゲーム機にも対応 明度・彩度自動調整のAIビジョンを搭載

MAG 245C X24

インターフェース

エムエスアイコンピュータージャパンは6月25日、高いゲーミング性能と耐久性に優れた「MAG」シリーズから、23.6インチ湾曲ゲーミングモニター「MAG 245C X24」を発売した。各家電量販店、PCショップで展開し、価格は2万1800円前後。新製品は、ゲームへの高い没入感が得られる湾曲パネル、240Hzの高リフレッシュレートを採用したゲーミングモニター。解像度はフルHD（1920×1080）で、VAパネルを搭載する。湾曲率は人間の視野に近い1500Rとなっており、画面端まで視界に入りやすくなる設計だ。家庭用ゲーム機への接続による1080p／120Hz／HDR表示にも対応している。また、ゲーマー向け機能として、明度・彩度を自動調整するAIビジョン機能、ティアリング・スタッタリング等画面のカクつきやずれを抑制するFreeSync Premium機能を搭載する。このほか、長時間の使用でも目に優しいアンチフリッカー、ブルーライトカットといった仕様を備えている。ノングレア加工で反射も気にならない。インターフェースは、HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1を備える。