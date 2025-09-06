衣類ケア家電「LG Styler」の新モデルが登場！

衣類ケア家電「The All New LG Styler」の

LGエレクトロニクス・ジャパンは9月11日12時～10月19日22時の期間、衣類ケア家電「The All New LG Styler」の新モデル「SC5MNR4G」を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売する。11月を予定している一般販売時の実勢価格は32万8900円前後の見込みで、「Makuake」での価格は34％オフの21万7000円から。「LG Styler」は、衣類や小物についたニオイやシワ、花粉、ダニ、菌、ウイルスなどを自宅で簡単にリフレッシュして、日常的に着るスーツや制服、コートといった洗濯しにくいようなデリケートな素材の衣類や帽子などの小物も、まるで洗い立てのようによみがえらせられる衣類ケア家電。「The All New LG Styler」は、2024年12月に発表された、「LG Styler」にスチーム技術とムービングハンガー、乾燥機能を搭載したハイグレードモデル。今回、「Makuake」にて先行販売される「SC5MNR4G」は、「The All New LG Styler」の新モデルであり、ハンガー×5着＋ズボン×1着に対応する。ハイグレードモデルの使い心地はそのままに、ハンディスチーマーを非搭載としたり、操作パネルの仕様を変更したりすることで価格を抑えた。ハイグレードモデルと同様に、2基のヒーターでコースに合わせてスチーム量を調節する「DUAL TrueSteam」、左右だけではなくツイストしながら立体的にスイングしてほこりなどをスピーディーに落とす「Dynamic MovingHanger」、稼働音を抑えつつ効率よく衣類を短時間で乾燥する「DUAL Inverter HeatPump」、クリップに挟んで折りたたむことでズボンの座りジワなどの細かなシワを取り除く「EZ Fit PantsPress」、部屋全体の空気を自動的に循環させる「AutoFresh System」を備えている。操作ボタンは使用頻度の高いコースを厳選して配置しており、シンプルかつ高い一覧性によって迷うことなく操作できる。そのほか、スマートフォンアプリ「LG ThinQ」や操作パネルで、運転中のハンガーからの衣類の落下など異常の確認が可能で、標準で対応していないコースを「LG ThinQ」を通じてダウンロードすることもできる。