ChatGPTやGeminiをグッと便利に 無料でもここまでできる！生成AIを自分好みに育てる「カスタム」入門

使いやすくAIをカスタム！ 簡単にできる方法を紹介！

AIを使ってみたけれど、なんだか疲れる？

カスタム指示で自分に合った相棒に育てよう

「ChatGPT」と「Gemini」で設定してみよう

＜ChatGPTの場合＞ 「ユーザー名→パーソナライズ→各項目を選択」

ChatGPTの場合は、パーソナライズから設定

＜Geminiの場合＞ 「設定→パーソナル インテリジェンス→Geminiへのカスタム指示」

Geminiの場合はカスタム指示から決める

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同じ質問でも設定によって違った答え方に！

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生成AIは「使う」より「育てる」イメージで

仙水ろっか

フリーライター。報道系メディアでの執筆を主軸に、家電・IT分野のレビュー記事や生活情報系コンテンツも手がける。デジタルガジェットやネットカルチャーの動向も継続的に追い、近年はアナログ造形から3Dモデリングに挑戦。デジタルとアナログを横断したものづくりを実践中。

ChatGPTやGeminiといった話題の生成AIサービス、試してはみたものの「返事が堅苦しい」「アドバイスばかりで疲れる」「なんだか話しづらい」……。そんな違和感の原因は、AIそのものではなく“設定”にあるかもしれません。今回は、生成AIをもっと自分らしく使うための「カスタム指示」の活用法をご紹介します（フリーライター・仙水ろっか）。「困ったら、まずはAIに聞いてみる」なんて話も耳にする今日この頃。ところが、いざAIとの会話を始めてみると「思ったより使いづらいな」と感じた人もいるのでは。ちょっとした質問のつもりが長々と説明されたり、雑談したいだけなのに延々とアドバイスされたり……。実はこれ、決して珍しいことではありません。生成AIは、初期状態では「できるだけ多くの人に役立つように」設計されています。そのため、人によっては堅苦しく感じるなど、距離感が合わないケースもあるものです。AIも、設定を調整することでぐっと使いやすくなります。そこで活用したいのが「カスタム指示」です。今回ご紹介する「カスタム指示」は、AIに対して「どんなふうに話してほしいか」をあらかじめ伝えておく機能です。例えば、「敬語を使わずフランクに話してほしい」「専門用語をできるだけ使わないでほしい」「励ましよりも客観的な意見を重視してほしい」といった希望を設定できます。一度設定しておけば、毎回同じ説明を繰り返す必要はありません。少し大げさに言えば、カスタム指示はAIの「性格設定」のようなもの。人間とは違い、AIには決まった性格がありません。ユーザーが望む性格や振る舞いを伝えることで、理想の相棒を作り出すことができる、というわけです。もちろん本当に性格があるわけではありませんが、話し方や考え方の傾向が変わるため、同じ質問をしても返答の内容はガラッと変わります。生成AIを使いこなすコツは、高度なテクニックを覚えることではなく、自分に合った設定を見つけることといっても過言ではないかもしれません。返答スタイルのカスタムは、ChatGPTでもGeminiでも利用できます。無料版でもちゃんと使える上、難しい操作はありません。最初から完璧な設定を作ろうと考えず、「もう少し短く答えてほしい」「フランクな口調にしてほしい」程度から始めるのがおすすめです。実際に使いながら調整していけば、少しずつ自分に合ったAIに近づいていきますよ！ChatGPTでは、設定画面から「パーソナライズ」を選び、自分に合った性格をチョイスしていきます。「基本のスタイルとトーン」では、ざっくりした性格を選ぶことができます。さまざまなスタイルが用意されているので、雑談をして試してみるのもおすすめ。「カスタム指示」の欄に回答スタイルの希望を入力し、「あなたについて」に自分についての情報を入れておくと、さらに自分に合った回答を生成することができます。Geminiには基本のスタイルなどは設定されていないので、自分で考えたカスタム内容に基づいて、柔軟にスタイルを決めることができます。カスタム指示の面白いところは、同じ質問でも返答が大きく変わることです。今回は、3つのパターンにカスタム設定したChatGPTを例に、「仕事でミスしちゃった。なんだか気分が晴れないな…」と相談してみました。同じAIでも、設定次第でここまで印象が変わります。どれが正解というわけではありません。自分がどんな場面でAIを使いたいかによって、最適な設定は変わってきます。参考までに、今回の設定例をまとめてみました。自分なりにアレンジして使ってみてくださいね！「カスタム指示が便利なのはわかったけど、何を書けばいいかわからない……」そんな人にぴったりなのが、AI自身に相談してしまう方法です。例えば、「あなたをもっと使いやすくしたいです。私は30代の男性で、スマホやPCはあまり得意ではありません。どんなカスタム指示が向いているか、一緒に考えてもらえませんか？」と聞いてみるだけでも、具体的な提案を返してくれます。さらに、「これまでの会話から、私向けのカスタム指示を作ってください」と依頼することも可能です。AIとの会話を重ねていれば、自分では気付いていなかった傾向や好みを踏まえて、設定案を提案してくれることもあります。最初から完璧を目指さなくても大丈夫。筆者も、ちょくちょく設定を見直しながら使っています。少しずつ調整しながら、自分だけの使いやすいAIを育てていきましょう。生成AIは、まだまだ発展途上。アプリをインストールした瞬間から完璧、というわけではありません。話し方や回答のスタイルを調整しながら、自分に合った形へ少しずつ育てていくイメージで、気長に付き合っていくのがおすすめです。カスタム指示は、そのための第一歩。好きなドラマの登場人物や、お気に入りのキャラクター、憧れの先生や先輩などをイメージしながら設定を考えてみるのもおすすめです。どんな話し方だと心地よいのか、どんな距離感だと相談しやすいのかを考えるヒントになるはず！ まずは自分好みの相棒づくりから、始めてみてはいかがでしょうか。※本稿の内容は掲載時点の生成AIサービスの仕様や機能に基づくものであり、掲載後のアップデートにより内容が変更されている可能性があります。