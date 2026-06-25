「Kアリーナ横浜」が英国音楽業界誌が発表した「Arena Stars 2026」に選出

イギリスの音楽情報誌

『IQ Magazine: Global Arena Guide 2026』で発表

世界の650会場から20会場が選出

Kアリーナ横浜を含む世界の20会場が選出

米国の音楽業界誌『Pollstar』による

アリーナランキング（2026年上半期）では、

Kアリーナ横浜が観客動員数で世界1位を獲得

「Kアリーナクラブ」の新キービジュアル

Kアリーナマネジメントは、同社が運営・管理する「Kアリーナ横浜」（神奈川県横浜市）が、イギリスの音楽情報誌『IQ Magazine』が初めて発表した、優れたコンサート体験を提供するアリーナ会場を称える「Arena Stars 2026」に選出されたと発表した。「Arena Stars」は、来場者に優れたコンサート体験を提供するとともに、アーティストや制作スタッフからも高い評価を得たアリーナ会場を選出する賞。『IQ Magazine』読者による推薦をもとに、ライブエンタテインメント業界のプロモーターや制作関係者らによる審査を経て決定した。6月16日発行の「IQ Magazine: Global Arena Guide 2026」では、世界650会場から、ロンドンのThe O2、ニューヨークのBarclays Centerといった20会場が選ばれた。同誌では、これらの会場について「この規模において最高のコンサート体験を象徴する会場」とし、プロモーターや制作スタッフ、アーティストが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を備えている点を高く評価している。また、米国の音楽業界誌『Pollstar』が6月19日に発表した、世界のアリーナランキング・2026年上半期によると、Kアリーナ横浜は観客動員数で世界1位を獲得した。『Pollstar』による世界のアリーナランキングは、2025年11月13日～2026年5月13日の期間に開催された、ライブイベントへの観客動員数をもとに集計。同ランキングは、世界の主要アリーナ会場の実績を示す指標の1つとして、ライブエンタテインメント業界で注目されている。Kアリーナ横浜では、今回の選出を励みに、世界水準のコンサート体験をより多くの人に届けられるよう、来場者の利便性や体験価値の向上に取り組んでいく。その一環として、公式会員組織「Kアリーナクラブ」では、新たなキービジュアル・キャッチコピーを公開した。「Ｋアリーナクラブ」でチケットを購入すると、バルコニー席を優先的に案内する特典がある。