Web3プロジェクト「WellthVerse」、公式DiscordでClosed βテスター募集を開始

「WellthVerse」Closed βアプリと「Re・De Ring Gen2」の

連携を視野に入れたClosed βテストへの参加者を募集中

当選者には次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2」を無償提供

「WellthVerse」のロードマップ

ピクセラは6月末に、同社が運営する日々の健康行動が価値になるWeb3プロジェクト「WellthVerse」において、アプリのClosed βテストを開始する。なお、同テストに参加するテスターの募集は、「WellthVerse」公式Discordにてすでに開始されており、当選者には一部機能を先行体験するためのデバイスとして、ピクセラの次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2」が提供される。同社はこれまで、「Re・De Ring Gen2」によって収集される睡眠・活動データと、Web3プロジェクト「WellthVerse」などとの連携を視野に入れ、「日々の健康行動が価値になる」新たな生活インフラの構築を推進してきた。今回実施されるClosed βテストは、今後の「WellthVerse」正式版アプリのリリースに向けた重要なステップとなる。テストでは、日頃からコミュニティを支えるメンバーに先行体験してもらい、そこで得られたフィードバックに基づいて、さらなる品質向上や機能改善に向けた開発を進める。Closed βテストに参加するには、「WellthVerse」公式Discordからの申し込みが必要となる。Closed β版アプリを使用した上で、週1回のアンケートへの回答が求められる。対応OSはiOS 15以降、Android 8以降で、また、15歳未満の場合は、応募にあたって保護者からの同意が必要。なお、応募者多数の場合は抽選となる。今後は、以下のロードマップに基づいて、アプリ開発およびパートナーシップの拡大が進められる。