SwitchBot製品が爆安に、Amazonプライムデーで家がスマートになるチャンス

「SwitchBot」が1年に一度のビッグセール開催

注目は全自動掃除ロボット

夏の快適空間をつくるスマート家電連携

スマートサーキュレーター

カーテン3

ハブ3

防犯と利便性を両立する次世代玄関

ロックUltra 顔認証Proセット

スマートテレビドアホン

導入しやすいモデルも

ロボット掃除機 K11＋

SwitchBot お掃除ロボットS10

楽で快適な暮らしを手に入れよう！

IoTスマートホームブランド「SwitchBot（スイッチボット）」が、「Amazonプライムデー」にあわせ、Amazon公式ストアで対象製品のキャンペーンを実施する。特別価格で販売する期間は、Amazonプライムデー先行セールが7月7～9日、Amazonプライムデーが7月10～13日となる。対象となるのは、「スマートサーキュレーター」「ハブ3」「カーテン3」「ロックUltra 顔認証Proセット」「スマートテレビドアホン」「SwitchBot お掃除ロボットS10」「ロボット掃除機 K11＋（ホワイト／ブラック）」など。日常生活を効率化するスマートホーム製品。夏の暑さ対策や防犯、掃除の負担軽減など、暮らしの悩みをまとめて解決する製品群だ。暑さ・湿気対策として注目したいのが、サーキュレーターとカーテンの組み合わせだ。スマートサーキュレーターで空気を循環させて冷房効率を向上させ、カーテン3で日差しを自動調整、これらの家電をハブ3でまとめてコントロール。スマート家電連携で、部屋の温度ムラを減らし、快適な室内環境を実現できる。特に在宅ワークや部屋干しが増える夏には重宝するといえる。外出機会が増える季節に向けて、防犯系デバイスも充実している。例えば、ロックUltra 顔認証Proセットは、顔認証や手のひら静脈認証で鍵を開けられるスマートロック。鍵を取り出す必要がなく、荷物が多いときでもスムーズに入室できる。さらに、スマートテレビドアホンは高解像度カメラと広角視野で、外出先からでも来訪者の確認が可能。留守中の安心感を高めてくれる。導入しやすいカテゴリーとしては、掃除機が挙げられる。コンパクトなロボット掃除機 K11＋もおすすめ。直径約25cmの小型ボディーながら強力な吸引力を備え、家具の隙間などの狭い場所にも対応する。SwitchBot お掃除ロボットS10は掃除機がけだけでなく、水拭きや給排水、ゴミ収集まで自動化。毎日の床掃除を、ほぼ完全に任せられるのが特徴だ。共働き世帯や忙しい人にとって、家事時間削減のインパクトは非常に大きい製品といえる。スマートホーム製品は「便利そうだけど後回し」にされがちだが、今回のような大幅セールは導入のチャンス。空調・防犯・掃除までを一気にアップデートできるSwitchBotのアイテムで、今年の夏は楽で快適な暮らしを手に入れてみてはいかがだろうか。