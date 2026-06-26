テスラが世界で最も安いのは東京！？ 補助金の活用で300万円以下も実現

テスラが300万円を切る可能性

東京の補助金は最大237万円

Model 3 RWD

Model Y

Tesla Japanは、東京都によるEV（電気自動車）購入補助金の拡充方針で「テスラ」の人気モデル「Model 3 RWD」が世界的にも極めて競争力の高い価格で購入できるようになると発表した。条件次第では実質負担額が300万円を切る可能性もあり、EV普及を後押ししそうだ。今回のポイントは、国と東京都によるEV補助制度の拡充だ。国のCEV（クリーンエネルギー自動車）補助金127万円に加え、東京都のZEV（ゼロエミッション車）補助金が最大70万円（40万円＋拡充分30万円）上乗せされることで、合計補助額は最大197万円に到達する。さらに、太陽光発電設備や充電設備を導入している場合、補助金は最大237万円まで拡大する。この結果、Model 3 RWDの実質価格は約334万円、条件を満たせば約294万円まで下がり、ついに300万円を切る水準となる。現在、テスラは世界53カ国以上で販売されているが、今回の日本の補助金制度の組み合わせによって東京は実質的にテスラを最も安く購入できる市場の一つになると評価されている。自治体独自の補助金も活用すれば、負担額はさらに下がる可能性がある。例えば、東京都江東区では区の助成金も加わって実質負担額が280万円台になるケースも示されている。テスラの主力EVは、デザインと性能を両立した点が特徴。Model 3 RWDはミッドサイズセダンとして、効率的な電動パワートレインと広い室内、先進安全機能を備え、日常使いから長距離ドライブまで幅広く対応する。また、「Model Y」はSUVタイプで、広い車内と高い積載性、高い性能を兼ね備え、世界的にもベストセラーモデルとして人気を集めている。「テスラストア」では、最新EVを気軽に体験できる。ショッピングモールなどに展開されており、買い物のついでや仕事帰りにも立ち寄りやすい環境が整っている。営業時間が比較的長く、夜間や大型連休中でも試乗予約が可能だ。今回の補助金強化によって、これまで高額というイメージが強かったEVのハードルは大きく下がるといえる。特にテスラのような先進モデルが300万円以下で視野に入ることで、一般層への普及が進む可能性を秘めている。