トヨタ博物館、夏の体験イベント開催　7月17日から

トヨタ博物館にて夏の体験イベント

「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」が開催

家族そろって楽しめる 一部期間は小学生の入場料が無料

JAF災害対策指揮車「トヨタ メガクルーザー」

消防車「トヨタ ランドクルーザー」

救急車「トヨタ救急車 ハイメディック」

ロンドンタクシー

乗合タクシー「ジープニー」

三輪タクシー「トゥクトゥク」

トヨタ自動車は7月17日～9月6日の期間、同社の運営する文化施設「トヨタ博物館」（愛知県長久手市）の文化館・2階 企画展示室（有料ゾーン内）において、夏の体験イベント「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」を開催する。「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」は、はたらくクルマに乗りこみつつ楽しく学びる体験イベントで、オリジナル・ワークブックを活用した館内宝探しや常設展など、トヨタ博物館全体をより楽しめる内容となっている。また、小学生以下の来場者には、「ドキドキワクワクたんけんブック」が数量限定でプレゼントされる。文化館・2階の企画展示室には、JAF災害対策指揮車「トヨタ メガクルーザー」（1997年・日本）、消防車「トヨタ ランドクルーザー」（1981年・日本）、救急車「トヨタ救急車 ハイメディック」（1997年・日本）、タクシー「ロンドンタクシー」（2001年・イギリス）、乗合タクシー「ジープニー」（1991年・フィリピン）、三輪タクシー「トゥクトゥク」（タイ）が展示され、いずれも実際に乗車できる。さらに7月14日からは、文化館・1階のエントランスに消防車「ダイハツ ハイゼット」（2001年・日本）、パトロールカー「トヨタ クラウン パトロールカー」（2005年・日本）も展示される。そのほか、7月20日15～16時には元・トヨタ自動車のデザイナーである永津直樹氏による夏休み特別講演会 「はたらくクルマのつくり方」、7月28～31日、8月4～7日、18～21日、25～28日にはトヨタ博物館の学芸スタッフがそれぞれのテーマで深掘りした解説を行う「学芸スタッフツアー」、8月25～30日には図書室イベント「リーフレットでしおりづくり」、7月14日～8月9日（予定）には欧州スポーツカーの展示も予定している。トヨタ博物館の入場料は、大人が1200円、シルバー（65歳以上）が700円、中高生が600円、小学生が400円だが、7月22日～8月30日の期間は小学生の入場料が無料となる。