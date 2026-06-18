ゴリラの顔が足裏を刺激、話題の新感覚「健康サンダル」がクセになる

歩くたびに足裏が刺激される健康サンダル

「ゴリラの裸足」が販売開始

モコモコデザインでインパクト抜群の見た目

球体が集合した、全面モコモコデザインのサンダル

インソール中央部分の「隠れゴリラ」が足裏を刺激

4色のカラーバリエーションを用意

ドウシシャは6月18日に、足裏をぐりぐりと刺激する健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」にて開始した。サイズは、S（22.0～23.0cm）、M（23.0～24.0cm）、L（24.0～25.0cm）の3種類。カラーは、ブラック、グレー、ホワイト、ミントグリーンの4色。価格は2178円。「ゴリラの裸足」は、若年層を中心にリカバリーサンダルをはじめとする健康志向のサンダルが近年話題となっており、気軽に履ける機能性サンダルの需要が拡大していることを受けて企画され、4月から一部販売店にて先行販売が行われている。今回、新たに「ドウシシャマルシェ」でも販売が開始された。インソール部分だけでなく、アウトソールやアッパー部分まで、球体が集合したような凹凸のあるデザインを採用している。インソールの中央部分には、他の凹凸と比較して約5mm高い立体的なゴリラの顔を配置し、歩くたびに足裏をしっかり刺激してくれるため、履くだけで心地よい体験ができる。本体には、衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を使用しているので、ボリューム感のある見た目ながら軽量で柔らかく、長時間でも負担を感じることなく使える。